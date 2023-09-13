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اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
2023-09-13 | 14:17
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اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
حذرت آلي بات، البالغة من العمر 39 عامًا، من المملكة المتحدة، من أن السكتات الدماغية يمكن أن تحدث للشخص في أي عمر، حيث يبدأ الدم من الشريان بالنزيف إلى الدماغ.
وقالت المستشارة والمعلمة السابقة إنها كانت تستمتع بتناول وجبة مع زملائها عندما بدأت تعاني من الصداع النصفي الشديد. فغادرت العشاء مبكراً، وكانت تأمل أن تنام كما تفعل عادة عندما تلاحظ حدوث صداع.
لكن حالتها ساءت، وتم نقلها إلى المستشفى، وفقاً لموقع
"ميرور"
.
وقبل إصابتها بالسكتة الدماغية، كانت آلي تعاني من الصداع النصفي بشكل متكرر، ولكنها لم تشك مطلقًا في أنها قد تكون سكتة دماغية نظرًا لصغر سنها.
وبعد قضاء أسبوعين في العناية المركزة وثلاثة أشهر في المستشفى، أصيبت آلي بالشلل في الجانب الأيسر من جسدها.
وعلى الرغم من التحديات، فإن آلي تتعلم المشي مرة أخرى تدريجياً.
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