اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!

بطريقة "مقززة"... عامل توصيل "يبصق" في وجبة أحد الزبائن انتقاماً منه! (فيديو)

بطريقة "مقززة"... عامل توصيل "يبصق" في وجبة أحد الزبائن انتقاماً منه! (فيديو)

وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!