دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

دونالد ترامب أمام "ترامب تاور" البرج الذي يحمل اسمه والذي بناه ويقطن فيه، يبدو في منتصف الطريق وهو ينظّم السير.



يوقف هذا الصف ويؤشر للسيارات في مسلك آخر للانطلاق.



يتجمّع الناس من سيّاح ومقيمين ممن يقصدون برج ترامب المفتوح أمام الزائرين أو ممن يعبرون في شارع fifth Avenue الشهير في نيويورك بمتاجره الفاخرة والتي تبيع كبرى الماركات الشهيرة والعالمية.



ترامب يؤدي التحية لسيارات الشرطة ويكمل مهمة الشرطي ويقف مع زائري نيويورك لالتقاط الصور.



قد لا تعرف انه ليس الرئيس السابق للولايات المتحدة الاميركية لأنه يبدو شخصياً بشعره ولونه وأكثر ما يجعلك تظنّ انه ترامب حركاته أمام الجمهور.



عندما تقترب أكثر تراه يأخذ الصور مع من يطلب منه صورة تذكارية، وبين الحين والآخر ينزع عنه قناعه.



قد لا تصدّق انه ليس دونالد ترامب الا اذا شاهدت الفيديو من اوله الى آخره في نيويورك المدينة المزدحمة ليلاً نهاراً لاسيما في هذا الشهر حيث كان الاحتفال بأسبوع الموضة العالمي وبذكرى نكبة ١١ ايلول ومع بدء وصول الوفود الرئاسية والرسمية للدول المشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السنوية.



من منهما أجرأ في حركاته: الرئيس السابق للولايات المتحدة الاميركية أم شبيهه المتنكّر بقناع يشبهه؟!