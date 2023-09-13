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"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

منوعات
2023-09-13 | 15:55
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&quot;شات جي بي تي&quot; يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
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"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

تم تشخيص إصابة صبي بحالة نادرة بواسطة ChatGPT بعد أن أمضى ثلاث سنوات في زيارة أكثر من عشرة أطباء من دون نتيجة.

وكان أليكس في الرابعة من عمره عندما بدأ يعاني من الألم المزمن، وفق موقع "ديلي ميل".

وبعد فترة وجيزة من ظهور الألم، بدأت شخصية أليكس تتغير. فأصبح متقلب المزاج ومرهقًا، وبدأ في مضغ الأشياء، والمعاناة من نوبات غضب. 

وعندما بدأ أليكس بمضغ الأشياء، اعتقدت والدته أنها قد تكون مشكلة في الأسنان. فأخذته إلى أطباء عدة من دون معرفة أو تشخيص المشكلة. وأمضت ثلاث سنوات في البحث عن إجابات واستشارت 17 طبيبًا.

فقررت الأم أن تعرض حالة ابنها على "تشات جي بي تي"، واعتقدت أن النتائج التي قدمها كانت منطقية.

وسميت الحالة "متلازمة الحبل المربوط" وهي التصاق الحبل الشوكي بشكل غير طبيعي بالقناة الشوكية، مما يحد من تدفق الدم مع نمو الأطفال. ويؤدي إلى التنميل والألم وضعف العضلات ومشاكل في التحكم الحركي.

ووفقًا لعيادة كليفلاند، تشمل الأعراض صعوبة في المشي، وبقعاً جلدية متغيرة اللون، وخدر في الساقين والظهر، وآلاماً شديدة في الساق أو الظهر، ومشاكل في التحكم في المثانة والأمعاء، وفقدان كتلة العضلات.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحالة تحدث في أقل من واحد بالمئة من الولادات في الولايات المتحدة سنويًا.

وكانت حالة أليكس ناجمة عن عدم تشكل العمود الفقري الذي يحمي الحبل الشوكي وينغلق بشكل طبيعي.

وتصعب تشخيص هذا النموذج لأن حجم الخلل صغير جداً ويصعب رؤيته. 

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تشات جي بي تي

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