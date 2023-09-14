مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

وزيرة نمسوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية