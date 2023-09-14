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مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
منوعات
2023-09-14 | 06:26
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مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
ألقي القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في تورطهم في مقتل طيار شاب في حادث تحطم طائرة في أحد المطارات في المملكة المتحدة.
وكان هارفي دنمور البالغ 21 عامًا في قمرة القيادة بمفرده عندما سقطت طائرته في أحد الحقول، وفق موقع
"ذا صن"
.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على ثلاثة رجال للاشتباه بهم، ثم أطلقوا على ذمة التحقيق.
ووصف زملاء الضحية زميلهم بأنه كان يقوم بمهام متعددة في وقت واحد، وبذل قصارى جهده بقوة وحماس في عمله، ولم يستسلم أبدًا. ولم يتمكن الكثير من الشباب من تحقيق ما حققه هارفي في هذا السن.
ولم تظهر التحقيقات بعد سبب اتهام الرجال الثلاثة بمقتل الشاب.
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