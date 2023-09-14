خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

أعلن مدرب منتخب لبنان لكرة السلة جاد الحاج خطوبته من لاعبة كرة السلة اللبنانية مع فريق "الرياضي" اللبناني ديما شاهين في الأيام الفائتة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكّد خطوبة جاد وديما رسمياً مع العائلة الصغيرة.

وفي حديثٍ خاصّ لموقع LBCILebanon، كشف المدرب الشاب أنه سيُقام حفل خطوبة "صغير" يوم السبت المقبل في الأشرفية بحضور العائلة والأصدقاء، إلا أنه لم يكشف عن مكان الحفل.

كما أكّد أنه سيدخل القفص الذهبي خلال العام المقبل في شهر تموز، وسيُقام حفل زفاف كبير.

وتحدّث جاد الحاج عن كيفية تعارفهما، إذ كشف أنه وقع نظره على ديما للمرة الأولى حين كانت تلعب مع الدوري اللبناني لكرة السلة من الدرجة الأولى ضمن فريق Hoops للسيدات، بينما كان هو المدرب للفريق عينه لفئة الرجال، ومن بعدها انطلقت قصة حبهما التي ستكلل بالارتباط الرسمي قريباً.