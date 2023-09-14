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سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!







ورغم اسراع خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياة الطفلة، بحسب موقع



وتم القبض على امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في إهمالها، وتم إطلاقها بعدها بكفالة. توفيت الطفلة ميني البالغة 8 سنوات بعدما سقطت من مبنى سكني مكوّن من 11 طابقاً في المملكة المتحدة.ورغم اسراع خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياة الطفلة، بحسب موقع "ذا صن" وتم القبض على امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في إهمالها، وتم إطلاقها بعدها بكفالة.