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خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!





وفي التفاصيل، توماس بليمر، 40 عامًا، متهم بالانخراط في أعمال جنسية مع نساء عدة في عيادته العامة في سويندون، ويلتشير، بما في ذلك زميلته "الضعيفة".



واستمعت محكمة الممارسين الطبيين إلى أن الطبيب الذي تلقى تعليمه في كامبريدج كان على علاقة بزميلته لأكثر من عامين وشاركها ما يقرب من 5000 رسالة هاتفية، وفق ما نقل موقع



وبدأت علاقتهما في عام 2018 بعد أن ألقى تلميحًا حول أرنب عيد الفصح بالشوكولا. ويُزعم أن الزوجين قاما بعد ذلك بجلسات جنسية أسبوعية في غرفة الجراحة.



ويقول بليمر إن اللقاءات كانت بالتراضي لكن الزميلة تدعي أن تقدم الأمور كان غير مرغوب فيه وأنه كان هناك "اختلال في توازن القوى" بينهما.



أما المرأة فقالت في جلسة الاستماع: "في المرة الأولى التي أراني فيها مقطع فيديو لنفسه، كان الأمر غير متوقع... كان هناك 197 صورة لنساء أخريات شاركها معي."



ورد محامي بليمر متسائلا عما إذا كانت المرأة "شجعت" الطبيب على ممارسة الجنس معها.



بدورها، ردت أنها لا تستطيع "التذكر" إذا كانت قد فعلت ذلك لكنها أضافت: "ربما فعلت ذلك"، مضيفة أنه مع "الديناميكية المسيئة" فإن هذا السلوك يكون متوقعًا.



وأضافت المرأة: "لقد عوملت كما لو كنت أتقاضى أجراً".



وتم القبض على بليمر أثناء قيامه بعمل جنسي في العمل. كما أرسل صورا فاضحة لنفسه لامرأة أخرى، وهو ما اعترف به.



ومن المتوقع أن تستمر الجلسة حتى 29 أيلول.





عرض طبيب ما يقرب من 200 صورة ومقطع فيديو لنفسه وهو يمارس الجنس مع نساء أخريات على زميلته التي كان ينام معها في غرفة العمليات، حسبما استمعت المحكمة.وفي التفاصيل، توماس بليمر، 40 عامًا، متهم بالانخراط في أعمال جنسية مع نساء عدة في عيادته العامة في سويندون، ويلتشير، بما في ذلك زميلته "الضعيفة".واستمعت محكمة الممارسين الطبيين إلى أن الطبيب الذي تلقى تعليمه في كامبريدج كان على علاقة بزميلته لأكثر من عامين وشاركها ما يقرب من 5000 رسالة هاتفية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. وبدأت علاقتهما في عام 2018 بعد أن ألقى تلميحًا حول أرنب عيد الفصح بالشوكولا. ويُزعم أن الزوجين قاما بعد ذلك بجلسات جنسية أسبوعية في غرفة الجراحة.ويقول بليمر إن اللقاءات كانت بالتراضي لكن الزميلة تدعي أن تقدم الأمور كان غير مرغوب فيه وأنه كان هناك "اختلال في توازن القوى" بينهما.أما المرأة فقالت في جلسة الاستماع: "في المرة الأولى التي أراني فيها مقطع فيديو لنفسه، كان الأمر غير متوقع... كان هناك 197 صورة لنساء أخريات شاركها معي."ورد محامي بليمر متسائلا عما إذا كانت المرأة "شجعت" الطبيب على ممارسة الجنس معها.بدورها، ردت أنها لا تستطيع "التذكر" إذا كانت قد فعلت ذلك لكنها أضافت: "ربما فعلت ذلك"، مضيفة أنه مع "الديناميكية المسيئة" فإن هذا السلوك يكون متوقعًا.وأضافت المرأة: "لقد عوملت كما لو كنت أتقاضى أجراً".وتم القبض على بليمر أثناء قيامه بعمل جنسي في العمل. كما أرسل صورا فاضحة لنفسه لامرأة أخرى، وهو ما اعترف به.ومن المتوقع أن تستمر الجلسة حتى 29 أيلول.