الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيرك ألماني يستبدل الحيوانات في عروضه بصور مجسمة لها (فيديو)

منوعات
2023-09-14 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيرك ألماني يستبدل الحيوانات في عروضه بصور مجسمة لها (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سيرك ألماني يستبدل الحيوانات في عروضه بصور مجسمة لها (فيديو)

سيرك ألماني يستبدل الحيوانات في عروضه بصور مجسمة لها (فيديو)

تفوح رائحة نشارة الخشب والفشار في المكان فيما يحضر مهرّجون وبهلوانيون وسحرة... كل العناصر التقليدية للسيرك موجودة باستثناء الحيوانات الحية التي قرر سيرك "رونكالي" الألماني استبدالها بالصور المجسمة.

في العام 1991، كان "رونكالي" الرائد في مسألة التوعية بشأن رعاية الحيوانات، ليصبح أول سيرك في ألمانيا يستغني عن استخدام الأنواع المفترسة في عروضه. وسنة 2018، تخلّى بصورة تامة عن هذه الحيوانات.

ويقول مدير السيرك باتريك فيلادلفيا لوكالة فرانس برس "يرى السيرك أن ظهور حيوانات فعلية على المسرح لم يعد مناسباً".

فمن ناحية أولى، بات السيرك مقيداً بشكل متزايد لناحية المساحة، وذلك بسبب الكثافة المُدنية، على قول فيلادلفيا.

ويضيف الرجل البالغ 49 عاماً "إذا أقمتم في سوق وسط مدينة، فلن تكون هناك مساحة كافية لإقامة حظائر لتركض الحيوانات فيها".

كما أن صفة الترحال الملاصقة لعروض السيرك تصعّب من يوميات الحيوانات، كالخيول التي يتعيّن وضعها داخل شاحنات صغيرة ونقلها إلى وجهة السيرك التالية.

ويقول فيلادلفيا "بالنسبة إلى سيرك يدافع عن حماية الحيوانات، لم يعد استخدام الحيوانات على المسرح أمراً منطقياً".

وبحثاً عن طريقة للحفاظ على الوجود الحيواني الذي يفضّله الأطفال خصوصاً، استلهم القائمون على السيرك فكرة استخدام الصور الثلاثية الأبعاد من "دويتو" بين جاستن تيمبرليك وصورة مجسمة للمغني "برنس".

ويقول فيلادلفيا "إذا كان بإمكاننا عرض صورة مجسمة لشخص لم يعد موجوداً، فلماذا لا نُقدم على ذلك مع حيوان؟".

وداخل خيمة السيرك، تنطلق فعاليات السيرك مع قطار يعمل بمحرّك بخاري ويحيط بالمسرح، يسير على وقع أغنية "صنداي مورنينغ" للمغنية نيكو وفرقة "ذي فيلفت أندرغراوند".

ثم تظهر صورة مجسمة لببغاء أخضر سرعان ما تُستبدل بفيل مع صغيره ثم بخيول تطارد هذين الحيوانين.

 تحدّ تقني 

واتّضح أنّ جعل الأوهام البصرية قائمة بالفعل يمثل تحدياً تقنياً، إذ عادة ما يجلس المتفرجون في السيرك حول المسرح، على عكس العروض المسرحية التي يتمركز فيها الجمهور أمام العرض.

وتُعرض الصور عالية الدقة من إحدى عشرة كاميرا مثبتة على علوّ معيّن، على شبك رقيق يحيط عامودياً بالمسرح. ومع خفت الأضواء، تصبح الشبكة غير مرئية تقريباً بينما تبرز الصور المعروضة عليها.

ويحقق التخلّي عن الحيوانات الحيّة شهرة أكبر السيرك. فصوفي شولت التي لم تسمع عن رونكالي "من قبل"، أدركت أنّ هذا السيرك "أحجم عن استخدام الحيوانات".

وتوضح الطالبة البالغة 29 عاماً والتي لها ذكريات سيئة مع عروض سابقة "أنّ عدم وجود حيوانات حية على المسرح كان مسألة مهمة جداً لي".

وتضيف "أتذكر الأقفاص الضيقة التي كانوا يحتجزونها فيها، والمعاملة القاسية تجاه الحيوانات".

ويحضر أندرياس دومكيه ونجلاه العرض بحماسة حتى من دون وجود أفيال أو أسود حقيقية على المسرح.

ويقول الطبيب البالغ 39 عاماً "من الجيد إقامة العرض من دون حيوانات، فالقائمون على السيرك يحاولون إضفاء شيء مميز للعروض".

ويؤثر سحر العرض حتى على كبار السن، على غرار ماتياس ومارينا مارتنز البالغين 63 عاماً واللذين يؤكدان ان العرض أرجع لهما ذكريات الطفولة.

ويؤكد ماثياس أنّ "الألعاب البهلوانية كانت مذهلة"، فيما تقول زوجته "من غير الضروري الاستعانة بالحيوانات في السيرك. يكفي أن نشاهدها في حدائق الحيوانات".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

سيرك

ألماني

حيوانات

صور

LBCI التالي
بعد المأساة التي حلّت بعائلته في الزلزال... ريال مدريد يحقق حلم طفل مغربي ويتبناه في صفوفه!
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07

"إيديفيكس"... روبوت جوال فرنسي ألماني يستكشف أحد قمرَي المريخ في 2027 (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-23

ميقاتي من مطار بيروت: نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وتفقدنا الهبة الألمانية وهي السكانر ونعد الدول الأجنبية والخارجية بأن المطار آمن وارتفعت نسبة المراقبة للحقائب ويوجد أيضًا كاميرات لمراقبة أي حركة تحصل في المطار

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
فنّ
01:24

"باربي" تتظاهر؟ (صورة وفيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:29

بعد إنفاقه أكثر من 14 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب..."توكو" يبحث عن شريكة!

LBCI
منوعات
09:13

تعرض لصدمة كهربائية عالية في أحد الفنادق... ابن الـ10 سنوات يلقى مصرعه بحادثة مأساوية!

LBCI
منوعات
08:06

بعد المأساة التي حلّت بعائلته في الزلزال... ريال مدريد يحقق حلم طفل مغربي ويتبناه في صفوفه!

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:26

مريضة في مستشفى الروم بحاجة إلى وحدتي دم من فئة AB+... للتبرع، الإتصال على: 86616835

LBCI
صحف اليوم
00:28

إتفاق صندوق النقد... مات (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
04:00

وصول لودريان الى بكركي للقاء البطريرك الراعي

LBCI
أخبار دولية
07:34

الكرملين: زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضع أيام أخرى"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

قمةُ العلا العالمية للآثارِ تنطلقُ في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود

LBCI
أمن وقضاء
02:14

قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:57

هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

LBCI
منوعات
14:41

دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:25

جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
13:41

بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More