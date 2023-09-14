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تعرض لصدمة كهربائية عالية في أحد الفنادق... ابن الـ10 سنوات يلقى مصرعه بحادثة مأساوية!
منوعات
2023-09-14 | 09:13
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تعرض لصدمة كهربائية عالية في أحد الفنادق... ابن الـ10 سنوات يلقى مصرعه بحادثة مأساوية!
تعرض لصدمة كهربائية عالية في أحد الفنادق... ابن الـ10 سنوات يلقى مصرعه بحادثة مأساوية!
كشفت الشرطة البريطانية عن تفاصيل وفاة الطفل الذي تعرض لصدمة كهربائية في أحد الفنادق الساحلية، وفقاً لصحيفة "ذا صن".
وفي التفاصيل، توفي الطفل جاك بايبر شيش، البالغ من العمر 10 سنوات، متأثراً بجراحه في فندق تيفاني الواقع في منتزه بلاكبول في مدينة لانكشاير البريطانية .
وقالت الشرطة إنه تم "استدعاؤها إلى الفندق، الساعة 10.39 مساءً يوم 3 أيلول، بعد العثور على جاك فاقدًا للوعي، لينقلوه إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول، بعد أن كان يعاني من الإصابات بسبب تعرضه لصدمة كهربائية عالية جداً.
وبدوره، أكّد الطبيب الشرعي آلان ويلسون، أن "التحقيق في وفاته في محكمة بلاكبول وفيلد كورونر سيفتح يوم الجمعة".
ونصحت السلطة المحلية فندق تيفاني بالإغلاق موقتًا أثناء إجراء تحقيقات الصحة والسلامة.
ومن جهته، قال متحدث باسم فندق تيفاني إنهم "مفجوعون" بالحادثة، موضحاً: "لقد أحزنتنا الأخبار التي تلقيناها وتبقى أفكارنا وصلواتنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب".
وأضاف: "سنواصل تقديم أي مساعدة تحتاجها السلطات المختصة لإجراء تحقيقاتها".
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