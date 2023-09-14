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بعد إنفاقه أكثر من 14 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب..."توكو" يبحث عن شريكة!

بعد إنفاقه أكثر من 14 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب..."توكو" يبحث عن شريكة!







وقال "توكو"، بعد أن اكتسب الثقة وهو يمشي على أربع أقدام في الأماكن العامة، إنه مستعد للعثور على شريكة، ليقصدا معاً دور السينما.



ويأمل توكو أيضًا أن يصبح نجماً سينمائياً.



وقال: "أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً لو تمكنت من استخدام مهاراتي، والحصول على فرصة الظهور ككلب في فيلم".



ويساعد شعر زيّ كلب الكولي الطويل على إخفاء "الشكل البشري" لتوكو، ويسمح له بالظهور على أنه "كلب واقعي". أنفق رجل ياباني ما يقرب من 13 ألف جنيه إسترليني أو 14 ألف دولار لتحويل نفسه إلى كلب حقيقي من نوع "الكولي"، وفق موقع "ذا صن" وقال "توكو"، بعد أن اكتسب الثقة وهو يمشي على أربع أقدام في الأماكن العامة، إنه مستعد للعثور على شريكة، ليقصدا معاً دور السينما.ويأمل توكو أيضًا أن يصبح نجماً سينمائياً.وقال: "أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً لو تمكنت من استخدام مهاراتي، والحصول على فرصة الظهور ككلب في فيلم".ويساعد شعر زيّ كلب الكولي الطويل على إخفاء "الشكل البشري" لتوكو، ويسمح له بالظهور على أنه "كلب واقعي".