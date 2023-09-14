الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للتوعية في شأن تلوث المياه... بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك
منوعات
2023-09-14 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للتوعية في شأن تلوث المياه... بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك
للتوعية في شأن تلوث المياه... بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك
اجتاز سبّاح بريطاني عُيّنته الأمم المتحدة "عرّاباً من أجل المحيطات" مسافة 500 كيلومتر سباحةً في نهر هدسون في نيويورك الأربعاء، في خطوة ترمي إلى التوعية في شأن تلوث المياه، قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الرياضي لويس بوغ البالغ 53 عاماً، عند وصوله إلى باتري بارك على الطرف الجنوبي من مانهاتن حيث يلتقي نهر هدسون ونهر إيست والمحيط الأطلسي "قبل خمسين عاماً، كان هذا النهر أحد أكثر الأنهر تلوثاً في العالم".
وقال رئيس المؤسسة التي تحمل اسمه "ينبغي أن تكون أنهرنا نظيفة وسالمة"، مرحّباً بإزالة التلوّث من نهر هدسون منذ سبعينات القرن الفائت. ونظافة النهر أتاحت له السباحة من المنبع في جبال أريدونراكس حتى المصبّ في خليج مدينة نيويورك، لمسافة تبلغ 500 كيلومتر اجتازها في 32 يوماً من دون تلقي أي مساعدة، لكن مع اتخاذه فترات استراحة لتناول الطعام والنوم ليلاً.
وأبدى الرجل الخمسيني أمله في أن تكون خطوته سبباً لـ"إلهام" الآخرين وتوعيتهم في شان إزالة التلوث من الأنهر.
وأوضح لويس بوغ في تصريح صحافي أنّ ناشطين بيئيين آخرين ورياضيين محترفين، "يمكن أن يقولوا لأنفسهم: إذا فعلنا ذلك من أجل نهر هدسون فيمكننا أن ننجزه من أجل نهر في بلدنا وإنقاذه". وأشار إلى أنّ لون نهر نيويورك كان قبل إزالة التلوث منه، يتغيّر يومياً استناداً إلى نوع النفايات التي تُرمى فيه.
وسبق للبريطاني الذي يحمل أيضاً جنسية جنوب إفريقيا، أن سبح في مياه القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي والبحر الأحمر، لحضّ الرأي العام العالمي على ضرورة حفظ الأنهر والبحار والمحيطات.
وأنهى بوغ إنجازه قبل مطلع الأسبوع المقبل الذي ستنعقد فيه اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة يُرتقب أن توقّع خلالها الدول الأعضاء على معاهدة دولية لحماية أعالي البحار. وكانت الامم المتحدة أقرّت هذه المعاهدة "التاريخية" في حزيران الفائت.
ويشير موقع بوغ الالكتروني إلى أنّ "السبّاح، وبفضل التزامه وشغفه بالمحيطات (...) عُيّن عام 2013 عرّاباً من أجل المحيطات".
آخر الأخبار
منوعات
المياه...
بريطاني
يجتاز
كيلومتر
سباحةً
نيويورك
التالي
وزيرة نمسوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-01
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
أخبار لبنان
2023-08-01
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
0
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
0
منوعات
2023-09-13
دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!
منوعات
2023-09-13
دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!
0
منوعات
2023-09-13
استقالة رئيس "بي بي" بعد تكتّمه على "علاقات شخصية" ضمن المجموعة البريطانية
منوعات
2023-09-13
استقالة رئيس "بي بي" بعد تكتّمه على "علاقات شخصية" ضمن المجموعة البريطانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:26
شقيقتان تنهاران بالبكاء والصراخ وتطلبان المساعدة في أحد المطارات... ماذا حصل معهما؟! (فيديو)
منوعات
13:26
شقيقتان تنهاران بالبكاء والصراخ وتطلبان المساعدة في أحد المطارات... ماذا حصل معهما؟! (فيديو)
0
منوعات
13:14
وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!
منوعات
13:14
وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!
0
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
12:46
بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!
منوعات
12:46
بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:10
الحراسة الأمنية لـ"كيم جونغ أون" تقوم بحركة "غامضة" قبل لقائه مع فلاديمير بوتين... إليكم بالفيديو!
منوعات
12:10
الحراسة الأمنية لـ"كيم جونغ أون" تقوم بحركة "غامضة" قبل لقائه مع فلاديمير بوتين... إليكم بالفيديو!
0
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
0
صحف اليوم
2023-09-13
لودريان والبخاري سيبلغان النواب بموقف سعودي - فرنسي مشترك (الاخبار)
صحف اليوم
2023-09-13
لودريان والبخاري سيبلغان النواب بموقف سعودي - فرنسي مشترك (الاخبار)
0
فنّ
2023-09-12
الموت يفجع المخرجة رشا شربتجي
فنّ
2023-09-12
الموت يفجع المخرجة رشا شربتجي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
2
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
3
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
4
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
5
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
6
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
7
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
8
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More