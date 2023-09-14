أطول كلب في العالم يتوفى بعد معركة مع السرطان ومالكته: "قلوبنا مكسورة"!

أطول كلب في العالم يتوفى بعد معركة مع السرطان ومالكته: "قلوبنا مكسورة"



توفي زيوس، أطول كلب في العالم، بعمر الثلاث سنوات، بعد صراعه مع مرض السرطان.



وأعلن أصحاب زيوس، بحزن شديد عن خبر وفاته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت بريتاني ديفيس: "لقد رحل طفلنا الصغير. قلوبنا مكسورة".



وأضافت: "كان لديه أفضل الأطباء على الإطلاق الذين جلسوا على الأرض وبكوا معنا".



وأوضحت: "لقد ناضل بقوة ولكن الالتهاب الرئوي كان شديدا للغاية. ولم يعد يشعر بالألم. إنه يرقد بسلام".



وفي مقابلة مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قدمت بريتاني تحية عاطفية لحيوانها الأليف المحبوب، الذي كان سيبلغ الـ4 سنوات في تشرين الثاني.



وقالت: "نحن ممتنون للغاية للوقت الذي قضيناه مع زيوس. لقد جلب لنا الكثير من الفرح والسعادة للكثير من الناس. سوف تفتقده عائلتنا بأكملها بشدّة".



وكان الكلب الدانماركي الضخم والذي يبلغ طوله 2.1 متر، قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2022.