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ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!

ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!







وبعدما تم الإبلاغ عن اختفاء الطفل، استجابت السلطات في البداية لحادث مركبة تسير على جميع التضاريس أو ATV، تورط فيه الجدّ.



وذكرت المعلومات أن الفتى، واسمه "وايت"، كان يحمل معه بندقية عيار 22.



وقالت أدريان نيبرت، والدة وايت، إن ابنها ذهب لصيد السناجب مع جده، واختفى هناك.



وتم العثور على جثة الطفل المصاب بطلق ناري بعد يوم من الاختفاء، علماً أن التحقيق لا يزال مستمر. عُثر على جثة طفل من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد اختفائه أثناء الصيد مع جده، وفقًا لموقع "فوكس نيوز" وبعدما تم الإبلاغ عن اختفاء الطفل، استجابت السلطات في البداية لحادث مركبة تسير على جميع التضاريس أو ATV، تورط فيه الجدّ.وذكرت المعلومات أن الفتى، واسمه "وايت"، كان يحمل معه بندقية عيار 22.وقالت أدريان نيبرت، والدة وايت، إن ابنها ذهب لصيد السناجب مع جده، واختفى هناك.وتم العثور على جثة الطفل المصاب بطلق ناري بعد يوم من الاختفاء، علماً أن التحقيق لا يزال مستمر.