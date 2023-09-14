"كانت طفلة جميلة ورائعة"... العثور على طفلة متوفية في بركة بجانب منزلها! (صورة)

قدّم سكان منطقة كومون البريطانية التعازي لطفلة وُصفت بالـ"جميلة ورائعة" تبلغ من العمر عامين، عُثر عليها متوفية في بركة على مقربة من منزل عائلتها بعد ظهر يوم الأحد.

وأفاد جيران الطفلة أنابيل ماكي، ذات الشعر الأشقر، بأنها كانت تستمتع بالمشي في قرية كينغسلي في هامبشاير.

وتم القبض على سيدة أربعينية للاشتباه في قتلها الطفلة وتم احتجازها بموجب قانون الصحة العقلية. وقالت شرطة هامبشاير إنه تم إطلاق سراحها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال قيد التحقيق.

وعثر الضباط على الطفلة في بركة الماء بعد ورود أنباء عن اختفائها.

وذكر أحد الشهود أنهم سمعوا شخصًا بالغًا يصرخ "ساعدوني، ساعدوني" بجانب البركة قبل رؤية الطفلة يتم وضعها في سيارة إسعاف مغطاة بالبطانيات.