عن عمر الـ35 عامًا... وفاة الكاتبة والناشطة الحقوقية مادي أنهولت وعائلتها تنعيها بكلمات مؤثرة!

عن عمر الـ35 عامًا... وفاة الكاتبة والناشطة الحقوقية مادي أنهولت وعائلتها تنعيها بكلمات مؤثرة!



توفيت الكاتبة والناشطة الحقوقية مادي أنهولت، أمس الأربعاء، بعد صراع مع نوع نادر وعدواني من سرطان الدماغ، عمر يناهز 35 عامًا.



ورحلت مادي أنهولت، التي اشتهرت كسفيرة مساعدة المرأة في برامجها الكوميدية الإذاعية، بعد عام واحد على ولادة ابنتها أوبال.



ومن جهتها، أعلنت عائلة مادي وفاتها في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيه: "بحزن عميق نعلن وفاة مادي أنهولت، ابنتنا الحبيبة وأختنا وتوأمنا وصديقتنا وزوجتنا وأمنا، التي غادرت هذا العالم يوم الأربعاء 13 أيلول، عن عمر يناهز 35 عامًا".



وأكملت: "أمضت أسابيعها الأخيرة في منزل والديها، مغمورة بالحب والهدوء، وبأصوات الطبيعة في كل مكان"، مضيفة: "في حياتها القصيرة، أنجزت مادي الكثير. كانت مؤلفة ومتحدثة وممثلة وسفيرة لمساعدة المرأة".



وأوضحت: "كانت مادي مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وعند نشر كتابها الأول، تمت دعوتها لتصبح سفيرة لمساعدة المرأة، وهو ما نفذته بطاقة مميزة وروح الدعابة."



وختمت العائلة بيانها قائلة:"صلوا لمادي وتأملوا واحملوها في قلوبكم".