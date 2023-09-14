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عثروا على جثته داخل فيلا في بالي والدماء تغطي شفتيه... ما اكتُشف بجوار جثته يثير التساؤلات!

عثروا على جثته داخل فيلا في بالي والدماء تغطي شفتيه... ما اكتُشف بجوار جثته يثير التساؤلات!







تم العثور على سائح أسترالي بريطاني ميتًا بشكل مأساوي والدماء تغطي شفتيه داخل فيلا في بالي.



وفي التفاصيل، عثر على سيمون أتكين، 68 عاما، ملقى على الأرض في غرفة في فيلا جانان في سانور، جنوب دينباسار، صباح الاثنين.



وعثر بجانبه على زجاجة فودكا فارغة، بالإضافة إلى أدوية، وفقا لشرطة دينباسار.



ويعتقد أن أتكين، الذي كان يسافر بجواز سفر بريطاني، كان يقيم في كرونولا بجنوب سيدني، وفق ما نقل موقع



"الشك الأولي هو أن الضحية توفي بسبب المرض. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في مكان الحادث على أدوية وزجاجة فودكا فارغة، بحسب الشرطة.



وذكرت صحيفة بالي تايمز أن الرجل كان ملطخًا بالدماء على شفتيه، لكن لم تكن لديه إصابات جسدية أخرى.



وأضاف المنشور أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة.



وتم نقل جثة السيد أتكين إلى مستشفى سانغلاه لإجراء التشريح.



ولم يتم تحديد سبب وفاته بعد.



عثروا على جثته داخل فيلا في بالي والدماء تغطي شفتيه... ما اكتُشف بجوار جثته يثير التساؤلات!تم العثور على سائح أسترالي بريطاني ميتًا بشكل مأساوي والدماء تغطي شفتيه داخل فيلا في بالي.وفي التفاصيل، عثر على سيمون أتكين، 68 عاما، ملقى على الأرض في غرفة في فيلا جانان في سانور، جنوب دينباسار، صباح الاثنين.وعثر بجانبه على زجاجة فودكا فارغة، بالإضافة إلى أدوية، وفقا لشرطة دينباسار.ويعتقد أن أتكين، الذي كان يسافر بجواز سفر بريطاني، كان يقيم في كرونولا بجنوب سيدني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل "الشك الأولي هو أن الضحية توفي بسبب المرض. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في مكان الحادث على أدوية وزجاجة فودكا فارغة، بحسب الشرطة.وذكرت صحيفة بالي تايمز أن الرجل كان ملطخًا بالدماء على شفتيه، لكن لم تكن لديه إصابات جسدية أخرى.وأضاف المنشور أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة.وتم نقل جثة السيد أتكين إلى مستشفى سانغلاه لإجراء التشريح.ولم يتم تحديد سبب وفاته بعد.