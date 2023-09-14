الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)
منوعات
2023-09-14 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)
بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)
طُلب من سائح أسترالي "مغادرة اليابان فورًا" بعد ارتكابه عملاً "لا يغتفر" في وسائل النقل العام.
وتعرض مزارع الأغنام السابق، الذي تحول إلى مدون سفر، توران ويليام ساليس، لانتقادات عبر الإنترنت بعد أن شارك مقطع فيديو لنفسه وهو يستقل عربة قطار مخصصة للنساء فقط، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وألقى الشاب البالغ من العمر 20 عامًا نكتة قائلاً إنه مفتش عربة، يقوم بفحص المساحة بحثًا عن أي رجال ينتهكون المساحة الآمنة.
لكنه اعترف أيضًا بأنه أُعيد لرؤية قسم مخصص للنساء فقط في مثل هذا المجتمع التقدمي.
وقال: "كانت اليابان آخر مكان أتوقع أن أشهد فيه فصلاً صارمًا بين الذكور والإناث في الأماكن العامة".
ولاقي تصرف ساليس انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل من قبل اليابانيين والأستراليين على حد سواء.
آخر الأخبار
منوعات
"غير
محترم"...
اليابان
أسترالي
مغادرة
اليابان
فوري:
"إنه
يغتفر"!
(فيديو)
التالي
وزيرة نمسوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-09
وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية
أخبار دولية
2023-09-09
وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية
0
منوعات
2023-09-05
لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)
منوعات
2023-09-05
لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-23
"اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما"... لحظة فوز وائل كفوري في استوديو الفن منذ 31 سنة! (فيديو)
فنّ
2023-08-23
"اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما"... لحظة فوز وائل كفوري في استوديو الفن منذ 31 سنة! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-18
معجبتان تسرقان القبلات من وائل كفوري في "كان" الفرنسيّة.. وتصرّف رجل الأمن يثير بلبلةً (فيديو)
فنّ
2023-08-18
معجبتان تسرقان القبلات من وائل كفوري في "كان" الفرنسيّة.. وتصرّف رجل الأمن يثير بلبلةً (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:26
شقيقتان تنهاران بالبكاء والصراخ وتطلبان المساعدة في أحد المطارات... ماذا حصل معهما؟! (فيديو)
منوعات
13:26
شقيقتان تنهاران بالبكاء والصراخ وتطلبان المساعدة في أحد المطارات... ماذا حصل معهما؟! (فيديو)
0
منوعات
13:14
وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!
منوعات
13:14
وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!
0
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
12:46
بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!
منوعات
12:46
بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-14
في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي
أخبار لبنان
2023-03-14
في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي
0
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
0
منوعات
2023-09-13
باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!
منوعات
2023-09-13
باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!
0
فنّ
2023-09-08
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
فنّ
2023-09-08
أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
2
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
3
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
4
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
5
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
6
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
7
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
8
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More