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بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)

منوعات
2023-09-14 | 12:28
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بسبب تصرف &quot;غير محترم&quot;... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: &quot;إنه أمر لا يغتفر&quot;! (فيديو)
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بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)

بسبب تصرف "غير محترم"... اليابان تطلب من سائح أسترالي مغادرة اليابان بشكل فوري: "إنه أمر لا يغتفر"! (فيديو)

طُلب من سائح أسترالي "مغادرة اليابان فورًا" بعد ارتكابه عملاً "لا يغتفر" في وسائل النقل العام.

وتعرض مزارع الأغنام السابق، الذي تحول إلى مدون سفر، توران ويليام ساليس، لانتقادات عبر الإنترنت بعد أن شارك مقطع فيديو لنفسه وهو يستقل عربة قطار مخصصة للنساء فقط، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وألقى الشاب البالغ من العمر 20 عامًا نكتة قائلاً إنه مفتش عربة، يقوم بفحص المساحة بحثًا عن أي رجال ينتهكون المساحة الآمنة.

لكنه اعترف أيضًا بأنه أُعيد لرؤية قسم مخصص للنساء فقط في مثل هذا المجتمع التقدمي.

وقال: "كانت اليابان آخر مكان أتوقع أن أشهد فيه فصلاً صارمًا بين الذكور والإناث في الأماكن العامة".

ولاقي تصرف ساليس انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل من قبل اليابانيين والأستراليين على حد سواء.
 

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