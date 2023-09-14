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بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!

منوعات
2023-09-14 | 12:46
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بحثت في هاتف صديقها &quot;المثالي&quot; أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!
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بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!

بحثت في هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه... ما اكتشفته صدمها!

أصيبت امرأة بالذهول عندما فتشت هاتف صديقها "المثالي" أثناء نومه، لتجد آلاف الرسائل التي تهينها وتسيء إلى حياتهما الجنسية.

واعتقدت ليلي، من الولايات المتحدة، أنها كانت في "العلاقة الأكثر صحة على الإطلاق" مع رجل كان "شغوفًا" و"مهتمًا" - وتوقعت أن تقضي حياتها معه.

لكن شعورًا داخليًا أيقظها في منتصف الليل وجعلها تبحث سرًا عن اسمها في هاتفه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقوبلت ليلي برسائل نصية "كريهة" بين صديقها وأصدقائه حيث سخر من جسدها، وادعى أنه "يكره" حياتهما الجنسية، وكشف أنه "لا يستطيع تحملها في الأماكن العامة".

وقالت ليلي وهي تبكي: "لقد قضى هو وأصدقاؤه ساعات في السخرية مني، مما أدى إلى إهانتي وإحراجي... كل حالة من عدم الأمان التي كنت أعاني منها تم عرضها في محادثاته الجماعية وتحويلها إلى جملة من الكلمات."

وشاركت ليلي قصتها عبر الإنترنت في منشور محذوف الآن.

وكشفت أن معظم طاقة صديقها ذهبت إلى وصف مدى كرهه لها ورغبته في الانفصال عنها.
 

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