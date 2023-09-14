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أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-14 | 13:06
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أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
أحضرت ابنها البالغ 11 عامًا إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
ألقي القبض على امرأة في ولاية فلوريدا بتهمة إهمال طفل، لأنها أبقت ابنها البالغ من العمر 11 عامًا في غرفة فندق بقيمة 300 دولار في الليلة معها أثناء ممارسة الجنس مع رجلين - توفي أحدهما في السرير بينما كان الطفل بالقرب منها .
وفي التفاصيل، قامت إيمي كيمبر، 32 عامًا، وابنها بالدخول إلى منتجع Hammock Beach Golf Resort & Spa في بالم كوست، فلوريدا، مساء السبت.
وتقول الشرطة إنها ذهبت إلى هناك لتعاطي المخدرات وممارسة الجنس مع رجلين أكبر سناً، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي صباح يوم الأحد، اتصلت بالطوارئ في حالة ذعر لتبلغها أن أحد الرجال لا يتنفس، وأعلن وفاته في وقت لاحق.
ولم يتم الكشف عن سبب وفاة الرجل، ولكن تم الكشف عن تفاصيل الليلة من قبل الشريف ريك ستالي الذي قال إن كيمبر وابنها ذهبا إلى المنتجع "في منتصف الليل حتى تتمكن من ممارسة تعاطي المخدرات والأنشطة الجنسية". '
وأكد مكتب الشريف أن نجل كيمبر كان في الغرفة طوال الوقت.
ووفقًا لتقرير الاعتقال الصادر عن مكتب عمدة مقاطعة فلاغلر، قالت كيمبر إنها اعتقدت أن الرجل المتوفي كان نائمًا، وبحسب ما ورد سمعته "يشخر بشكل غير عادي".
وقررت بعد ذلك مغادرة المنزل مع الرجل الآخر، وتركت ابنها في الغرفة لساعات حتى عادت لتجد الرجل البالغ من العمر 60 عامًا متوفى وطفلها في نفس المكان الذي تركته فيه.
وتم اتهام كيمبر بإهمال الطفل دون أذى جسدي كبير وتم نقلها إلى مرفق احتجاز السجناء في شريف بيري هول، وهي محتجزة بكفالة قدرها 15000 دولار.
كما تم أخذ ابنها من قبل إدارة الأطفال والعائلات في فلوريدا بينما تم أخذ والدته بعيدًا.
ولم يتم التعرف على الرجلين المتورطين، وليس من الواضح من هو والد الصبي.
ومن غير الواضح أيضًا سبب وجود طفلها معها في الغرفة وقت وقوع الحادث.
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