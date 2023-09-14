وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!

توفي شاب عشريني من بروكسل، بلجيكا، في واقعة مروعة بعد تناوله طبقاً من المعكرونة مع صلصة الطماطم.

ووفق موقع " صن " البريطاني، عثر والدا الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والمعروف باسم AJ، عليه في السرير متوفياً بعد ساعات على تناوله الطبق.

وفي التفاصيل، كان الطالب قد أعد طبق المعكرونة قبل خمسة أيام وتركه في المطبخ في درجة حرارة الغرفة.

وبعد قضاء يوم كامل في الجامعة، قام الشاب بتسخين الوجبة في الميكروويف وتناولها قبل الخروج لممارسة الرياضة.

ولكن بعد معاناته من الصداع وآلام في المعدة والغثيان، عاد إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط. وبدأ الشاب بالتقيؤ "بغزارة" وعانى من نوبتين من "الإسهال المائي".

وفي صباح اليوم التالي، قام والدا الشاب بالاطمئنان عليه، إلا أنه كان قد توفي حوالي الساعة الرابعة صباحًا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول المعكرونة، بحسب الطب الشرعي.