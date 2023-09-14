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أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!

منوعات
2023-09-14 | 15:03
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أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!
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أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!

أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!

أثارت عروس مجهولة الهوية جدلاً حادًا عبر الإنترنت، بعد أن طلبت من ضيوف حفل زفافها، أن يضعوا أطفالهم في مكان مخصص لرعايتهم، يبعد عن الحفل مسافة 3.2 كيلومترات، لأنها وزوجها لا يرغبان في تواجد الأطفال في العرس. 

ومن جهتهم، رفض الضيوف طلب الثنائي بحجة أن المكان "بعيداً عنهم وأنه من الممكن أن يكون غير آمن للأطفال".

وفي هذا السياق، أوضحت العروس في منشور عبر موقع Reddit، أنها "تريد حفل زفاف خال من الأطفال". 

وكتبت: "لقد استأجرنا الملعب الداخلي الخاص ودفعنا للموظفين مقابل العمل في وقت متأخر"، مضيفةً: "لقد دفعت لهم في الأساس وقتًا مضاعفًا حتى منتصف الليل سواء كان هناك أطفال أم لا."

وتابعت قائلة: "لقد تم تدريبهم جميعًا على الإسعافات الأولية وتم فحصهم جميعًا من قبل الشرطة. 

وأشارت إلى أنها اعتقدت أنه سيكون "خيار جيد لأي شخص لديه أطفال قد يكونون مشاكسين في الأعراس".

وانتقد العديد من المستخدمين قرار العروسين، معتبرين أنه "غير منطقي" وظالم نوعاً ما بحق الأهل والأطفال على حد سواء. 
 
 
 
 

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