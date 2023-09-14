الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)

مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟

مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟

وزيرة نمسوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية