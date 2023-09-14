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الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)
منوعات
2023-09-14 | 15:58
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الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)
الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لطفلة ماليزية، تبلغ من العمر عامين، وتعاني من مرض نادر يسبب في تغطية جسدها بالكثير من الشعر.
وبعد لقائها بملوك ماليزيا، الذين أطلقوا عليها لقب "الطفلة من السماء"، أوضح والدها رولاند جيمباي، أنه "ما زال حائراً من أمر مرض ابنته، كاشفاً أنها ولدت مصابة بـ "متلازمة المستذئب"، وهي حالة تعرفها المكتبة الوطنية للطب بأنها "نمو الشعر الزائد في أي مكان على الجسم".
ويُعرف فرط الشعر أيضًا باسم "متلازمة المستذئب"، وهو نادر للغاية، حيث تم تسجيل أقل من 100 حالة منذ العصور الوسطى، وفقاً
لصحيفة "نيويورك بوست"
.
ومع ذلك، فإن معاناة الطفلة لم تمنعها من التواصل مع حكام الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأضاف جيمباي، الذي يأمل أن تتمكن عائلته من مقابلة "الزوجين الملكيين مرة أخرى إن أمكن": "لقد طلب مني الملك أن أعتني بها لأنها نعمة من الله".
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