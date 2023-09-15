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الـLBCI تطلق "حريق بالناقص"... حملة توعية وأكثر!

منوعات
2023-09-15 | 04:56
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الـLBCI تطلق &quot;حريق بالناقص&quot;... حملة توعية وأكثر!
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الـLBCI تطلق "حريق بالناقص"... حملة توعية وأكثر!

الـLBCI تطلق "حريق بالناقص"... حملة توعية وأكثر!

من منا لا يتذكر الحريق الهائل الذي حصل في القبيات في تموز 2019، أو سلسلة الحرائق التي امتدت في تشرين الأول من عام 2021... هذه الحرائق وغيرها انطبعت في ذاكرة اللبنانيين من حيث تأثيراتها ونتج عنها من إصابات وتشوه بيئي.

هذا العام، قررت الـLBCI أن تطلق حملة "حريق بالناقص"، في منتصف أيلول، خاصة وأن في هذه الفترة تصبح الأعشاب يابسة أكثر والهواء أقوى وأسرع، الأمر الذي يتسبب بامتداد الحرائق وانتشارها بشكل كبير وسريع.

أما الهدف من هذه الحملة فهو التوعية من مخاطر الحرائق وتعلم كيفية الحد منها والتعامل معها.


"حريق بالناقص" انطلقت اليوم من استوديوهات برنامج نهاركم سعيد، الذي استضافت خلاله الإعلامية ريمي درباس وزير البيئة ناصر ياسين ومدير عام الدّفاع المدني العميد ريمون خطّار للتعمق في موضوع الحرائق وتناول الحملة بتفاضيلها.

هذا وسيتم عرض تقارير تحت إطار "حريق بالناقص"، خلال نشرة الأخبار المسائية يوميا.


حملة "حريق بالناقص"

كعام 2019

إطلاق هذه الحملة ال LBCI تظهر مسؤوليتها الاجتماعية

هذه الأسابيع تكون صعبة بالنسبة لحرائق الغابات

الذروة في السنوات الفائتة تتأرجح بين تموز وأيلول تشرين الأول

 

أكبر حريق في تموز 2019

 

في الخريف ما يحصل هو أن

السنتان الماضيتان شهدنا نتائج إيجابية وتقدم

خفضنا نسبة علية من مساحات الحرائق

يجب أن يكون العمل ممركز على مستوى المناطق والبلديات

هناك مناطق معرضة أكثر من غيرها للحرائق بسبب وجود الأحراج الكثيف واهمال المناطق الحرجية

الوقاية والحد من المخاطر هي الأساس لحماية هذه المناطق الحرجية

يجب أن تكون هناك إدارة محلية لهذه المناطق والأحراج

وضعنا خطة مع وزارة الزراعة للحد من الحرائق

التعاون مع البلديات والمجتمع المحلي

رصد وإنذار

آخر الأخبار

منوعات

"حريق

بالناقص"...

توعية

وأكثر!

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