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بعد ملاحقته وتوقيفه... اتهام والد الطفلة سارة شريف وزوجته وأخيه بقتلها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-15 | 07:40
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بعد ملاحقته وتوقيفه... اتهام والد الطفلة سارة شريف وزوجته وأخيه بقتلها وهذه التفاصيل!
بعد ملاحقته وتوقيفه... اتهام والد الطفلة سارة شريف وزوجته وأخيه بقتلها وهذه التفاصيل!
كشفت شرطة ساري أن "والد الطفلة سارة شريف وزوجته وأخيه قد اتهموا في التسبب بوفاتها أو السماح به"، وفقاً لشبكة "بي بي سي".
وفي التفاصيل، وجهت التهم إلى عرفان شريف وزوجته بيناش بتول وشقيقه على خلفية مقتل الطفلة سارة، البالغة من العمر 10 سنوات، والتي عُثر على جثتها في منزلها في بريطانيا بتاريخ 10 آب.
وقبض على المتهمين في مطار جاتويك، مساء الأربعاء، بعد نزولهم من رحلة جوية من دبي.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أكّدت شرطة ساري أنه تم توجيه الاتهام إليهم وحبسهم احتياطياً للمثول أمام محكمة جيلدفورد في وقت لاحق اليوم.
وقالت شرطة ساري إن "والدة سارة، أولغا شريف، أُبلغت بآخر التطورات، وكانت تتلقى الدعم من ضباط متخصصين".
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