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بعد أن قُبض عليها... راقصة تعري تحاول إغواء أحد ضباط الشرطة بكلمات وحركات "مثيرة وغير متوقعة"! (فيديو)

بعد أن قُبض عليها... راقصة تعري تحاول إغواء أحد ضباط الشرطة بكلمات وحركات "مثيرة وغير متوقعة"! (فيديو)



تداول روّاد الإنترنت مقطع فيديو تظهر فيه راقصة تعر وهي تحاول إغواء ضابط شرطة في ولاية أوهايو، أثناء القبض عليها على خلفية اصطدامها بسيارة على الحاجز المروري.



وانتشر مقطع الفيديو، الذي يوثق محاولة سبونامور على إغراء الشرطي، على نطاق واسع على موقع يوتيوب، وحصد أكثر من مليون مشاهدة في 4 أيام فقط.



ووفقًا لتقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي ميل"، كانت المرأة البالغة من العمر 20 عامًا تقود سيارة زرقاء مرفقة بأوامر جنائية، وأثناء مرورها على الحاجز المروري، لاحظ الضابط أنها اصطدمت بسيارة أخرى، مما دفعه إلى البدء في ملاحقتها بينما كانت تهرب منه.



وقام الشرطي بالقبض عليها في النهاية، ليلاحظ أنها بدت مشوشة وكأنها "في حالة سكر".



وبعد تكبيل يديها، أخبرت سبونامور الضابط أنها تعمل كراقصة تعر في نادٍ، لم يكشف عن اسمه، وبدأت في إغرائه بكلمات وحركات "مثيرة وغير متوقعة"، حتى أنها طلبت منه أن يصعقها بالصاعق الكهربائي لأنها "تحب ذلك". مصدر