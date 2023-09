انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مرعب" يظهر كيف تحولت شوارع ليبيا إلى نهر في غضون ثوان وسط العاصفة "دانيال"، التي ضربت البلاد منذ أيام عدّة.



وتُظهر اللقطات، مياه الفيضانات وهي تتدفق على الطريق قبل أن تجرف ما يقرب من 20 سيارة وعدد كبير من الحطام وسط الفوضى.



ويمكن رؤية الظروف الهادئة في بداية المقطع، ولكن بعد 25 ثانية فقط، تتدفق المياه وتجرف حشداً هائلاً من المركبات على الطريق.



وحذر مسؤولون ليبيون، أمس الخميس، من أن محصلة ضحايا كارثة الفيضانات قد تصل إلى 20 ألف شخص.



كما تواصل فرق البحث تمشيط المنطقة بعد أن تسببت العاصفة "دانيال" في فيضانات مدمرة في العديد من البلدات الشرقية مساء الأحد.

New video shows how it took just seconds for a street in Libya's Derna to turn into a river.



So far, more than 11,000 people are confirmed dead in Derna alone. Thousands more are still missing. pic.twitter.com/WlGvXZs6hG