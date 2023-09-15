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شتمتها وركلتها بعنف...مراهقة تعتدي على زميلة لها تُعاني من صعوبات في التعلم!

شتمتها وركلتها بعنف...مراهقة تعتدي على زميلة لها تُعاني من صعوبات في التعلم!







وظهرت الضحية في فيديو مصوّر وهي تبكي، علماً أنه لم يُعرف سبب تعرضها للاعتداء، بحسب موقع



وتم إطلاق سراح الفتاة لاحقاً بكفالة، بينما يستمر التحقيق.



ويُذكر أن الضحية كانت تعاني من صعوبات في التعلم. ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في مانشستر ببريطانيا بعد أن شتمت زميلتها وسحبتها على الأرض قبل أن تركلها بعنف على وجهها.وظهرت الضحية في فيديو مصوّر وهي تبكي، علماً أنه لم يُعرف سبب تعرضها للاعتداء، بحسب موقع "ذا صن" وتم إطلاق سراح الفتاة لاحقاً بكفالة، بينما يستمر التحقيق.ويُذكر أن الضحية كانت تعاني من صعوبات في التعلم.