مشهد مثير للغضب... رشّت رماد شقيقها على الحاضرين خلال رقصها في حفلة بإيبيزا! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم انتشر على الإنترنت امرأة تسكب رماد شقيقها في حوض سباحة مكتظ في أحد الأندية في إيبيزا.

وظهرت المرأة المذكورة في فندق شاطئ أوشوايا المكتظ بالضيوف أثناء احتفالهم أمام حوض سباحة.

بينما كان الضيوف يستمعون إلى الموسيقى ويرقصون على أنغامها، شوهدت المرأة حافية القدمين وهي ترفع زجاجة مليئة بالرماد وترشه مباشرة في حوض السباحة وعلى الأشخاص الآخرين القريبين منها.

وظهرت المرأة وهي تبتسم وتضحك بعد إعادة غطاء الزجاجة وهي تتمايل على الموسيقى.

وأثار مقطع الفيديو، الّذي نُشر على تيك توك، غضبًا عارماً على الإنترنت، إلا أنه حصد 6 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة.