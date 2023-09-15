شابة تروي قصتها وتطلب المساعدة: "واقعة في حبّ ابن عمي ولكن أشعر بالخوف... ما الحلّ"؟

روت شابة مجهولة الهوية قصتها الغريبة لموقع "ذا صن" البريطاني، كاشفةً أنها واقعة في حبّ ابن عمها وتشعر بالخوف من الكشف عن علاقتهما لعائلتها.

وفي التفاصيل، قالت الشابة "وقعت بشدة في حب ابن عمي وأريد أن أعلن عن علاقتنا ولكن أشعر بالرعب مما سيفكر فيه الناس. إنه كل ما أردته على الإطلاق ولكن أعلم جيدًا أن العائلتين لن توافقا على هذه العلاقة أبدًا".

وتابعت "أبلغ من العمر 38 عامًا، وهو يبلغ من العمر 40 عامًا، ونحن نتواعد سرًا منذ أكثر من عام".

وقالت: بدأت علاقتنا عندما اصطدمنا ببعضنا البعض في حانة. في تلك الليلة انتهى بنا الأمر بتناول المشروبات معًا ما أدّى إلى توجهنا إلى منزله."

وأضافت "في البداية، لم أصدق ما فعلناه. شعرت بالخجل الشديد ولكن لم أستطع التخلص من هذا الشعور الّذي نشب بيننا. بعد ذلك اليوم بدأنا نتواعد وسرعان ما أصبح الأمر أكثر من مجرد ممارسة الجنس. لقد بذلنا قصارى جهدنا للابتعاد عن بعض ولكن لم ينجح الأمر أبدًا، والآن وقعنا في الحب".

وختمت الشابة بالقول: "يخبرني طوال الوقت أنني الشخص الوحيد الذي يريده وأنه حريص على بناء المستقبل معًا. ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أقلق بشأن ما سيحدث لعلاقتنا إذا اكتشفت عائلتنا ذلك. ما هو الحلّ؟".