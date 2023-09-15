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قتل طفلين بحادث مرعب ثم ذهب لتناول البرغر والتحدث مع صديقه... إليكم ما حدث! (فيديو)

قتل طفلين بحادث مرعب ثم ذهب لتناول البرغر والتحدث مع صديقه... إليكم ما حدث! (فيديو)







وفي التفاصيل، كان محمد سليمان خان خلف عجلة قيادة سيارته أودي A3 عندما تجاوز الضوء الأحمر واصطدم بسيارة بي إم دبليو مما أسفر عن مقتل سانغاي سينغ البالغ من العمر عشر سنوات وشقيقه باوانفير البالغ من العمر 23 شهرًا.



وكانت والدتهما أريثي نهار، التي كانت تقود سيارة BMW، تأخذ الولدين اللذين كانا يرتديان ملابس النوم إلى المنزل لتناول العشاء، بعد أن أحضرت الطعام من مطعم سمك حيث يعمل والدهما.



وقُتل الشقيقان على الفور في الحادث الذي وقع على طريق برمنغهام الجديد في ولفرهامبتون، بينما أصيبت والدتهما بجروح خطيرة، وفق ما نقل موقع



وفر خان من مكان الحادث وبعد أقل من ساعتين تم القبض عليه في لقطات أمنية لمطعم برغر وهو ينتظر الطعام.



وتُظهر اللقطات التي نشرتها شرطة ويست ميدلاندز خان وهو يتحدث مع صديق بينما كان يفرك أحيانًا صدره الذي أصيب في الحادث.

قام سائق بصدم شقيقين صغيرين ما أدى إلى وفاتهما ثم هرب، ليقوم من بعدها بالتوجه إلى أحد المطاعم حيث جلس للتحدث مع صديقه بكل هدوء.وفي التفاصيل، كان محمد سليمان خان خلف عجلة قيادة سيارته أودي A3 عندما تجاوز الضوء الأحمر واصطدم بسيارة بي إم دبليو مما أسفر عن مقتل سانغاي سينغ البالغ من العمر عشر سنوات وشقيقه باوانفير البالغ من العمر 23 شهرًا.وكانت والدتهما أريثي نهار، التي كانت تقود سيارة BMW، تأخذ الولدين اللذين كانا يرتديان ملابس النوم إلى المنزل لتناول العشاء، بعد أن أحضرت الطعام من مطعم سمك حيث يعمل والدهما.وقُتل الشقيقان على الفور في الحادث الذي وقع على طريق برمنغهام الجديد في ولفرهامبتون، بينما أصيبت والدتهما بجروح خطيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وفر خان من مكان الحادث وبعد أقل من ساعتين تم القبض عليه في لقطات أمنية لمطعم برغر وهو ينتظر الطعام.وتُظهر اللقطات التي نشرتها شرطة ويست ميدلاندز خان وهو يتحدث مع صديق بينما كان يفرك أحيانًا صدره الذي أصيب في الحادث.