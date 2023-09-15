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موظفو متجر يتعرضون لهجوم من لصوص... استخدموا الإبر وأصابوا الضحايا بهذا الفيروس!
منوعات
2023-09-15 | 12:20
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موظفو متجر يتعرضون لهجوم من لصوص... استخدموا الإبر وأصابوا الضحايا بهذا الفيروس!
ثبتت إصابة ثلاثة موظفين في أيسلندا بفيروس نقص المناعة البشرية، بعد هجمات قام بها سارقون داخل متجر باستخدام إبر تحت الجلد.
وألقى رئيس المتجر أو السوبر ماركت، ريتشارد ووكر، والرئيس التنفيذي لشركة أيسلندا فودز، باللوم على تقاعس الشرطة عن "الوباء" في ما يخصّ سرقة المتاجر.
وقال ووكر إن موظفي المتجر تعرضوا للطعن بالإبر ما أدى إلى تشخيص الفيروس.
وأضاف: "يتعرض الموظفون في العمل للصفع واللكم والتهديد بمجموعة من الأسلحة بما في ذلك السكاكين والمطارق والأسلحة النارية والإبر تحت الجلد".
وقد أصيب الموظفون بإصابات خطيرة مثل كسر الفك وكسر الجماجم بعد الهجمات. كما ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.
مصدر
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منوعات
موظفين
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