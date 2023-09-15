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"كان عيد ميلادي ودفعتني والدتي في الماء"... قتلت ابنها البالغ من العمر 10 أشهر وحاولت قتل شقيقه ابن الـ5 سنوات!
منوعات
2023-09-15 | 13:35
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"كان عيد ميلادي ودفعتني والدتي في الماء"... قتلت ابنها البالغ من العمر 10 أشهر وحاولت قتل شقيقه ابن الـ5 سنوات!
"كان عيد ميلادي ودفعتني والدتي في الماء"... قتلت ابنها البالغ من العمر 10 أشهر وحاولت قتل شقيقه ابن الـ5 سنوات!
قالت السلطات إن أمًا من ولاية لويزيانا أدينت بقتل ابنها البالغ من العمر 10 أشهر وإصابة شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات بإلقائهما في بحيرة في عام 2021، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وأُدينت أوريكا روشيل بلاك، 34 عامًا، من شريفيبورت، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية ومحاولة القتل من الدرجة الثانية يوم الأربعاء بعد مداولات هيئة المحلفين لمدة أقل من ساعة، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام لمنطقة كادو باريش.
وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي آخر إن بلاك طلبت تمثيل نفسها في القضية.
وتواصل الأشخاص مع مكتب المدعي العام لمنطقة كادو باريش للتعليق.
ووقعت حادثة عام 2021 عندما ألقت بلاك أطفالها في بحيرة كروس، وفقًا لما ذكرته شبكة ABC News. غرق الطفل الأصغر وأنقذ المستجيبون الطفل الأكبر، الذي أبلغ السلطات أن والدته هي المسؤولة، حسب الشبكة الاخبارية.
وذكرت وكالة KSLA أن الطفل إيليا البالغ من العمر 5 سنوات أخبر المستجيبين الأوائل وهو في طريقه إلى المستشفى أنه كان عيد ميلاده. وعندما سئل عما حدث، قال: "دفعتني والدتي في الماء"، و"كنت في أعلى الجسر".
وأضاف الصبي: "قالت أمي ان الماء منعشة ثم أنزلتني في الماء".
وفقًا لـ KSLA، قال أحد الأطباء إنه عندما سُئل عما إذا كان لديه تاريخ طبي، قال إيليا: "تقول أمي إن لدي جراثيم".
وقال واين سميث، الرئيس البديل لقسم شرطة شريفيبورت، في ذلك الوقت: "إن قلبي مكسور للغاية بسبب هذا الحدث الذي وقع اليوم".
وألقت إدارة شرطة واسكوم القبض على بلاك على خط ولايتي تكساس ولويزيانا، والتي كانت تقود سيارة دودج كارافان بلوحة ترخيص تكساس.
ووفقًا لـ ABC News، تواجه بلاك حكمًا إلزاميًا بالسجن مدى الحياة عند النطق بالحكم عليها في 28 كانون الأول.
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