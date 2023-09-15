زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!







ووفقًا للمسؤولين، قالت عائلتها إن طالبة الصف الثامن القاصر تعرضت للمضايقة لبعض الوقت من قبل المتهم البالغ من العمر 20 عامًا، والذي زار منزلها في وقت متأخر من الليلة الفائتة للحصول على رقم هاتفها والتحرش بها، وفق ما نقل موقع قال مسؤولون إن مراهقة في نويدا الكبرى، في الهند، أنهت حياتها في المنزل يوم الخميس بينما كان والدها وشقيقها في مركز الشرطة لتقديم شكوى بشأن تعرضها للتحرش من قبل رجل من المنطقة.ووفقًا للمسؤولين، قالت عائلتها إن طالبة الصف الثامن القاصر تعرضت للمضايقة لبعض الوقت من قبل المتهم البالغ من العمر 20 عامًا، والذي زار منزلها في وقت متأخر من الليلة الفائتة للحصول على رقم هاتفها والتحرش بها، وفق ما نقل موقع India Today

وقالت الشرطة إن الفتاة والمتهم يعيشان في نفس الحي ويعرفان بعضهما البعض من الماضي، ويجري التحقيق في كل الادعاءات في القضية أيضًا.

وقال مسؤول الشرطة: "اتصل شقيق الفتاة بالشرطة اليوم وأبلغهم أن المتهم، الذي يعيش في جهانجيربور، جاء إلى منزله حوالي الساعة 12.30 ليلاً وطلب رقم هاتف أخته وتحرش بها".



وأضاف المسؤول أنه "عندما تواجد شقيق الفتاة ووالدها في مركز الشرطة لتقديم الشكوى، وردت معلومات تفيد بأن الفتاة قامت بشنق نفسها حتى الموت بتعليقة تستخدم لتعليق الملابس في المنزل".



وقالت الشرطة إنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في القضية برمتها.



وقالت الشرطة إنه خلال التحقيق الأولي، تبين أن الفتاة والمتهم كانا يعرفان بعضهما البعض من الماضي وكانا على اتصال ببعضهما البعض.



وأضافت الشرطة أن المزيد من التحقيقات جارية في القضية.