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ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-16 | 05:24
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ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
تعرض مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا للطعن حتى الموت في مانشستر، وتم القبض على مراهق آخر من نفس العمر للاشتباه في قتله.
وكان قد تم نقل الصبي إلى المستشفى، لكنه توفي بشكل مأساوي متأثراً بجراحه، وفق موقع
"ذا صن"
.
وتظهر صور مشهد الجريمة دراجة مهجورة على الطريق.
علماً أنه لم تُعرف بعد أسباب ودوافع الجريمة، اذ لا يزال المتهم محجوزاً لمزيد من الاستجواب والتحقيقات.
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