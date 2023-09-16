الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أميليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

منوعات
2023-09-16 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

تعرضت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات لاعتداء جنسي ثم قُتلت بعد أن قامت والدتها بمقايضتها لممارسة الجنس في محاولة لتسوية دين بقيمة 200 دولار كان عليها مع رجل، وفق ما نقل موقع ميرور.

وتم الإبلاغ عن اختفاء شانيا ديفيس من منزلها في فايتفيل بولاية نورث كارولينا في 10 تشرين الثاني 2009، حيث اشتبهت السلطات المحلية في البداية في رجل وُصف بأنه صديق والدتها.
 
لكن تم إطلاق المشتبه به الأولي بعد أن حصلت الشرطة على لقطات مروعة من كاميرات المراقبة - والتي تم نشرها للجمهور بعد ستة أيام - تظهر رجلاً يحمل الفتاة الصغيرة عبر فندق على بعد 40 ميلاً من فايتفيل.

وأصبح الرجل، الذي تم تحديده باسم ماريو أندريت ماكنيل، المشتبه به الرئيسي وفي 13 تشرين الثاني سلم نفسه. 

ووجهت إليه تهمة الاختطاف لكنه رفض المساعدة في العثور على شانيا. في البداية، ادعت والدة الفتاة الصغيرة، أنطوانيت نيكول ديفيس، أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث لشانيا، ولكن بعد أن شوهدت في لقطات أمنية بالقرب من الفندق، غيرت قصتها.
وأعطت الشرطة اسمًا متهمة صديقها الذي تم القبض عليه لاحقًا. لكن المرأة اعترفت بعد ذلك بأنها كذبت واعترفت بأنها قايضت ابنتها لسداد دين بقيمة 200 دولار مع ماكنيل. 
واكتشفت الشرطة أنه في الليلة التي سبقت اختفاء شانيا، في 9 تشرين الثاني، كان ماكنيل في المنزل مع صديقته وطفله الصغير. لقد تناول الكوكايين والمشروبات الكحولية طوال المساء، قبل أن يبدأ في إرسال رسائل نصية للنساء، بما في ذلك شريكته السابقة، بريندا ديفيس، أخت والدة شانيا.

ونظرًا لعدم رد بريندا، شق ماكنيل طريقه إلى متنزه سليبي هولو موبايل هوم، واستمعت المحكمة إلى أنه كان يعرف كيفية الدخول إلى المنزل المتنقل عندما يكون الباب مغلقًا. 

وفي ذلك المساء سلمته أنطوانيت ديفيس شانيا لتسوية دين. 

وفي حوالي الساعة 5.30 صباحًا، استيقظت بريندا ديفيس وصديقها جيروي سميث لفترة وجيزة حيث اعتقدت أنها سمعت شخصًا يفتح باب غرفة نومهما.

وقالت بريندا إن أنطوانيت ذهبت إلى غرفة نومهم في الساعة السادسة صباحًا وأيقظتهم لتخبرهم أن شانيا مفقودة. ثم خرجت والدة شانيا إلى الخارج للبحث عن ابنتها، وفي هذه الأثناء، أخبر ابنها بريندا وسميث أن ماكنيل كان في المنزل.

وقالت شقيقة ديفيس إن والدة شانيا كانت مترددة في البداية في الاتصال بالشرطة، لكنها أبلغت في النهاية عن اختفاء ابنتها الساعة 6.52 صباحًا. تم إطلاق عملية بحث، ووفقًا لسجلات المحكمة، دخل ماكنيل إلى فندق في سانفورد بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل، وأحضر الفتاة الصغيرة إلى غرفته.

وفي حوالي الساعة 7.35 صباحًا، غادر الفندق حاملاً شانيا، ومعه أحد الموظفين. وعندما تعرفوا على شانيا من استئناف الشرطة، اتصلوا بسلطات إنفاذ القانون.

وتمت مقابلة أنطوانيت ديفيس في اليوم الذي اختفت فيه شانيا وثلاث مرات أخرى في الأيام التالية. وبعد أن اتهمت شريكها خطأً، والذي أطلق بعد ذلك، اعترفت بأنها أعطت شانيا لماكنيل وأنه سيأخذها إلى غرفة في فندق "لممارسة الجنس معها".

ولم يكن لدى ديفيس المال لسداد أموال ماكنيل، وفي ذلك المساء أخبرها أنه يريد المال أو الجنس، وذلك عندما عرضت عليه ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات. في 14 تشرين الثاني 2009، اتُهمت والدة شانيا بالاتجار بالبشر بزعم بيع طفلتها كعبدة جنسية. وكانت الشرطة لا تزال تأمل في العثور على الفتاة المفقودة على قيد الحياة، ولكن مع مرور الأيام، بدأ أملهم يتلاشى.

في 16 تشرين الثاني، ظهر والد الفتاة، برادلي لوكهارت - الذي كان لديه حضانة الطفلة لكنه سمح لديفيز بالاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر طالما كان لديها منزل وتعمل - مع شقيقته كاري لوكهارت ديفيس في برنامج "ذا سي بي إس". 
ولكن بشكل مأساوي، في وقت لاحق من ذلك اليوم، تم العثور على شانيا ميتة، حيث اكتشف الضباط جثتها بين جثث الغزلان بالقرب من طريق سريع ريفي في ولاية كارولينا الشمالية. 

وخلص تشريح الجثة إلى أنها تعرضت للاختناق وبها إصابات "تتوافق مع الاعتداء الجنسي" قبل وقت قصير من وفاتها، بحسب ما ذكره الطبيب الشرعي. وقالت مساعدة المدعي العام ريتا كوكس لهيئة المحلفين إن الفتاة ماتت "بموت بطيء ومؤلم"، مع "جثتها في أرض قاحلة ".
وحُكم على ماكنيل بالإعدام في أيار 2013 بعد إدانته بالقتل والاختطاف والاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي وممارسة الحريات غير اللائقة مع قاصر وارتكاب جريمة جنسية ضد طفل من قبل مجرم بالغ. 

وكانت والدة شانيا حاملاً عندما ألقي القبض عليها. تم وضع الطفل في الحضانة. في تشرين الأول 2013، دخل ديفيس في دعوى قضائية ضد ألفورد تتعلق بالقتل من الدرجة الثانية، والاتجار بالبشر، والتآمر، والاختطاف، والجرائم الجنسية، والاستعباد الجنسي، وممارسة الحريات غير اللائقة مع قاصر. 

ولا يزال ماكنيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن كارولينا الشمالية لم تنفذ أية عمليات إعدام منذ آب 2006 ـ عندما أوقفت الدعاوى القضائية تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية ـ وليس من الواضح متى سيتم استئنافها.
 

آخر الأخبار

منوعات

سنوات

قُتلت

دولار...

باعتها

والدتها

لممارسة

الجنس

مأساوي!

LBCI التالي
ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-14

أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-09-14

بعد إنفاقه أكثر من 14 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب..."توكو" يبحث عن شريكة!

LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

الدنمارك تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 830 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
2023-09-12

الصليب الأحمر يناشد جمع أكثر من مئة مليون دولار لمساعدة المغرب بعد الزلزال المدمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:01

لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟

LBCI
منوعات
05:24

ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!

LBCI
منوعات
2023-09-15

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
2023-09-15

في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-06

شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!

LBCI
منوعات
2023-09-15

مشهد مثير للغضب... رشّت رماد شقيقها على الحاضرين خلال رقصها في حفلة بإيبيزا! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
07:04

استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!

LBCI
فنّ
2023-08-29

أثناء استلقائها في السرير... جنيفر لوبيز تتألق باطلالة طبيعية وملابس نوم خضراء! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

منتخب لبنان للتنس يحسم النتيجة لصالحه ضمن بطولة الديفس كاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:27

إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل

LBCI
صحف اليوم
00:57

الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
05:03

ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)

LBCI
فنّ
05:17

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

LBCI
فنّ
07:13

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:07

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بثّ نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة

LBCI
امن وقضاء
07:56

تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت

LBCI
منوعات
13:39

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More