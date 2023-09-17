الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
منوعات
2023-09-17 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
صدر قرار من السلطات القضائية المصرية، السبت، بسجن سيدة 15 يوما، بعد أن قتلت زوجها الكفيف وهشمت رأسه، واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما.
ووفق سجلات مديرية أمن القاهرة، فقد وقعت الجريمة في دائرة قسم شرطة المرج، حيث تلقى رجال الأمن بلاغا بالعثور على جثة عامل يدعى سعيد أحمد، 39 سنة، كفيف، مقتولا وملقى في مدخل العقار الذي توجد فيه الشقة المقيم فيها مع أسرته.
وعندما حضر رجال الشرطة عثروا على الجثة في حالة تعفن.
وبدا ظاهرا أن جريمة القتل حصلت قبل أيام من إلقاء الجثة حيث عثر عليها.
وتبين أن أشقاء الضحية وأقاربه يعيشون في العقار نفسه، وبسؤالهم أفادوا أنهم ليلة العثور على جثة شقيقهم عادوا في وقت متأخر من عملهم ولم تكن موجودة في مدخل العقار.
وما تبيّن عزز فرضية أن القاتل ارتكب جريمته في إحدى شقق العقار واحتفظ بالجثة فترة قبل أن يتخلص منها حينما تعفنت وبدأت رائحتها تفوح.
باستجواب زوجة الضحية تضاربت أقوالها حيث ادعت في البداية أن زوجها اختفى منذ يومين، ثم قالت إنه تلقى اتصالات من مجهول يهدده بإنهاء حياته.
وبتفتيش هاتف الضحية لم يتم العثور على أية اتصالات.
وشككك رجال المباحث في الزوجة، بعدما عثروا على آثار دماء في الشقة التي تقيم بها مع زوجها الضحية وأطفالهما الثلاثة.
وبمحاصرة الزوجة خلال الاستجواب انهارت واعترفت بأنها قتلت زوجها نظرا لشكها في سلوكه وأنه يعرف عليها امرأة أخرى وينفق عليها أمواله.
وأوضحت أنها يوم الجريمة تشاجرت معه بسبب رفضه إعطائها مبلغا من المال فطعنته بسكين مرات عدة حتى أخرجت أحشاءه، ثم انهالت على رأسه ضربا بعصا خشبية حتى هشمتها.
وبعد ذلك وضعت الجثة أسفل سرير غرفة النوم، ووجهت المروحة نحوها حتى لا تفوح رائحتها، وادعت لأطفالها أن والدهم مريض وأن أخوالهم سيحضرون لنقله للمستشفى.
واستعانت الزوجة بأشقائها لمساعدتها في التخلص من جثة زوجها، لكنهم رفضوا، ولما بدأت رائحة الجثة تظهر قامت فجرا بجرها من الطابق الثالث وألقتها في المدخل وصعدت لتنام، وفي اليوم التالي حينما تجمع الأهالي حول الجثة كانت تصرخ بجوارها وتدعي الحزن على زوجها.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
الجثة
تعفنت...
زوجها
واحتفظت
بجثته
يومين
السرير
نومهما
والتفاصيل
صادمة!
التالي
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-15
قيّداه بالسرير وحرماه من الطعام... أقامت علاقة مع ممرض زوجها المصاب بالشلل الدماغي وتفاصيل القصة صادمة!
منوعات
2023-07-15
قيّداه بالسرير وحرماه من الطعام... أقامت علاقة مع ممرض زوجها المصاب بالشلل الدماغي وتفاصيل القصة صادمة!
0
منوعات
2023-07-07
قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات... جريمة مروعة هزّت العراق ودوافها صادمة!
منوعات
2023-07-07
قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات... جريمة مروعة هزّت العراق ودوافها صادمة!
0
منوعات
2023-08-29
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
منوعات
2023-08-29
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
0
منوعات
2023-08-27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
منوعات
2023-08-27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:49
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
منوعات
05:49
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
0
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
0
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
0
منوعات
2023-09-16
ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-16
ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:08
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره
أخبار دولية
04:08
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-12
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-12
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
0
أخبار لبنان
2023-09-09
اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح
أخبار لبنان
2023-09-09
اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح
0
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
3
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
4
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
5
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
6
اسرار
00:40
أسرار الصحف 17-9-2023
اسرار
00:40
أسرار الصحف 17-9-2023
7
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
8
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More