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فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
منوعات
2023-09-17 | 05:49
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فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
عانت أم من كاليفورنيا من فقدان أطرافها الأربعة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية من أسماك البلطي غير المطبوخة جيدا.
وخضعت لورا باراخاس، 40 عاما، لعملية جراحية لبتر أطرافها يوم الخميس بعد أن قضت أشهرا في المستشفى وهي تكافح العدوى الرهيبة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكشف أحد الأصدقاء لـ News 19 أن باراخاس، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، أصيبت بالمرض في أواخر تموز الفائت بعد أيام من تناول السمك الذي اشترته من سوق محلي في سان خوسيه وصنعته لنفسها في المنزل.
"لقد كان الأمر ثقيلًا جدًا علينا جميعًا"، قالت آنا ميسينا، صديقة باراخاس، "كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا".
"لقد فقدت حياتها تقريبًا"، قالت ميسينا: "كانت على جهاز التنفس الصناعي".
وأوضحت: "لقد أدخلوها في غيبوبة طبية... كانت أصابعها سوداء، وقدماها سوداء، وكانت شفتها السفلية سوداء، لقد أصيبت بالإنتان الكامل وفشلت كليتاها."
ويُعتقد أن العدوى ناجمة عن vibrio vulnificus، وهي عدوى بكتيرية أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرًا بشأنها مؤخرًا.
وأوضحت الدكتورة ناتاشا سبوتيسود، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن "الطرق التي يمكن أن تصاب بها بهذه البكتيريا هي أن تأكل شيئًا ملوثًا بها، والطريقة الأخرى هي عن طريق تعريض جرح أو وشم للمياه التي تعيش فيها هذه البكتيريا" .
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الأربعة...
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