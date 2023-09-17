الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!

منوعات
2023-09-17 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!

فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!

عانت أم من كاليفورنيا من فقدان أطرافها الأربعة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية من أسماك البلطي غير المطبوخة جيدا.

وخضعت لورا باراخاس، 40 عاما، لعملية جراحية لبتر أطرافها يوم الخميس بعد أن قضت أشهرا في المستشفى وهي تكافح العدوى الرهيبة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكشف أحد الأصدقاء لـ News 19 أن باراخاس، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، أصيبت بالمرض في أواخر تموز الفائت بعد أيام من تناول السمك الذي اشترته من سوق محلي في سان خوسيه وصنعته لنفسها في المنزل.

"لقد كان الأمر ثقيلًا جدًا علينا جميعًا"، قالت آنا ميسينا، صديقة باراخاس، "كان من الممكن أن يحدث هذا لأي منا".

"لقد فقدت حياتها تقريبًا"، قالت ميسينا: "كانت على جهاز التنفس الصناعي".

وأوضحت: "لقد أدخلوها في غيبوبة طبية... كانت أصابعها سوداء، وقدماها سوداء، وكانت شفتها السفلية سوداء، لقد أصيبت بالإنتان الكامل وفشلت كليتاها."

ويُعتقد أن العدوى ناجمة عن vibrio vulnificus، وهي عدوى بكتيرية أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرًا بشأنها مؤخرًا.

وأوضحت الدكتورة ناتاشا سبوتيسود، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن "الطرق التي يمكن أن تصاب بها بهذه البكتيريا هي أن تأكل شيئًا ملوثًا بها، والطريقة الأخرى هي عن طريق تعريض جرح أو وشم للمياه التي تعيش فيها هذه البكتيريا" .
 

آخر الأخبار

منوعات

أطرافها

الأربعة...

والسبب:

سمك؟!

تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-09-15

اعتقدت أنها تعاني من حكة في عينها بسبب العدسات اللاصقة... ابنة الـ25 سنة كادت أن تفقد بصرها والسبب مخيف!

LBCI
منوعات
2023-09-14

وفاة شاب بطريقة مأساوية... والسبب المعكرونة!

LBCI
منوعات
2023-09-11

في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!

LBCI
منوعات
2023-09-09

طفلة تنجو بأعجوبة من حريق مروع أدّى إلى مقتل والدتها وشقيقيها... والسبب والدها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:00

تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!

LBCI
منوعات
14:01

لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟

LBCI
منوعات
13:39

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

LBCI
منوعات
2023-09-16

ابن الـ 14 عاماً يقتل مراهقاً آخر بطريقة مأساوية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:08

كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-12

مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-09

اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح

LBCI
فنّ
2023-09-05

فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:39

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
فنّ
12:29

جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)

LBCI
رياضة
11:58

متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:01

لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟

LBCI
اسرار
00:40

أسرار الصحف 17-9-2023

LBCI
رياضة
03:15

بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:57

في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More