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علاقة "مروّعة" بينهما... أب وابنته يواجهان عقوبة السجن بعد العثور على جثث أطفالهما في قبو منزلهما!

علاقة "مروّعة" بينهما... أب وابنته يواجهان عقوبة السجن بعد العثور على جثث أطفالهما في قبو منزلهما!











وفي التفاصيل، قُبض على بيوتر غيراسيك، 54 عامًا، وبولينا جيراسيك، 20 عامًا، بعد العثور على رفات 3 أطفال ملفوفة في أكياس بلاستيكية في قرية تشيرنيكي، شمال بولندا.



وتم العثور على أول طفلين يوم الجمعة، لكن التحقيقات الإضافية كشفت عن جثة ثالثة في "حالة متقدمة من التحلل" يوم السبت.



وقال ماريوس دوسزينسكي من مكتب المدعي العام للمنطقة في غدانسك أنه قد "تم اتهام المرأة بتهمتين بالقتل وتهمة إقامة علاقة مع والدها".



وأضاف: "وُجهت للرجل ثلاث تهم بالقتل، وتهمة إقامة علاقة مع ابنته البالغة من العمر 20 عامًا، وتهمة إقامة علاقات مع ابنة أخرى".



وبحسب المدعين، فإن "اثنين من الأطفال المقتولين جاءا من علاقته مع ابنته التي كانت على علاقة بالتراضي مع والدها".



أمّا الطفل الثالث فكان من "علاقة أقامها مع ابنة أخرى بعد إجبارها على ممارسة الجنس". يواجه أب وابنته السجن مدى الحياة بتهمة القتل بعد العثور على جثث ثلاثة أطفال حديثي الولادة متعفنة في قبو منزلهما، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" وفي التفاصيل، قُبض على بيوتر غيراسيك، 54 عامًا، وبولينا جيراسيك، 20 عامًا، بعد العثور على رفات 3 أطفال ملفوفة في أكياس بلاستيكية في قرية تشيرنيكي، شمال بولندا.وتم العثور على أول طفلين يوم الجمعة، لكن التحقيقات الإضافية كشفت عن جثة ثالثة في "حالة متقدمة من التحلل" يوم السبت.وقال ماريوس دوسزينسكي من مكتب المدعي العام للمنطقة في غدانسك أنه قد "تم اتهام المرأة بتهمتين بالقتل وتهمة إقامة علاقة مع والدها".وأضاف: "وُجهت للرجل ثلاث تهم بالقتل، وتهمة إقامة علاقة مع ابنته البالغة من العمر 20 عامًا، وتهمة إقامة علاقات مع ابنة أخرى".وبحسب المدعين، فإن "اثنين من الأطفال المقتولين جاءا من علاقته مع ابنته التي كانت على علاقة بالتراضي مع والدها".أمّا الطفل الثالث فكان من "علاقة أقامها مع ابنة أخرى بعد إجبارها على ممارسة الجنس".