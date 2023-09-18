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حاول اطلاق النار على رجل في الشارع... مراهق يواجه عقوبة السجن بعد تصرفه المتهوّر! (فيديو)
منوعات
2023-09-18 | 06:59
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حاول اطلاق النار على رجل في الشارع... مراهق يواجه عقوبة السجن بعد تصرفه المتهوّر! (فيديو)
حاول اطلاق النار على رجل في الشارع... مراهق يواجه عقوبة السجن بعد تصرفه المتهوّر! (فيديو)
حكم على شاب، يبلغ من العمر 19 عاماً، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن سحب مسدسه بوجه رجل في بريطانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي التفاصيل، قام مراهق متهور بسحب مسدسه في وسط المدينة بينما كان يهدد رجلاً قبل أن تطارده الشرطة المسلحة في أحد مراكز التسوق في برمنغهام.
وتُظهر اللقطات الدرامية نيكي توماس، وهو يتصارع مع رجل. وبعد أن هرب من مكان الحادث، أخرج بوقاحة مسدسًا من حقيبته، ووجهه نحو رجل على دراجة.
وسرعان ما انزلق الرجل من الخوف وسقط من على دراجته وهرب بينما وجه توماس السلاح في اتجاهه.
وحاول توماس الهروب ولكن تم تنبيه الضباط وقاموا بمطاردته عبر المدينة.
وتظهر كاميرات المراقبة المراهق وهو يسقط مسدسه، الذي تبين لاحقًا أنه يحتوي على 5 طلقات نارية.
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