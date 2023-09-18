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كانت مهووسة بفقدان بصرها... سكبت منظف الصرف في عينيها لتحقق حلم حياتها بالإعاقة وهذا ما حصل!

كانت مهووسة بفقدان بصرها... سكبت منظف الصرف في عينيها لتحقق حلم حياتها بالإعاقة وهذا ما حصل!







وفي التفاصيل، ولدت جويل شوبينغ، من ولاية كارولينا الشمالية، بصحة جيدة، ولكن في سن الـ 21 عامًا، أصبحت مهووسة بفقدان بصرها.



وخلال إحدى المقابلات، زعمت أنها رأت طبيبًا نفسيًا وطلبت منه صب منظف المجاري في عينيها حتى تتمكن من تحقيق حلم حياتها.



وقالت السيدة شوبينغ إنها انتظرت للحصول على رعاية طبية وأن الأطباء حاولوا إنقاذ بصرها لكنها فقدت بصرها تدريجياً وأصبحت الآن عمياء تماماً تقريباً، وفق ما نقل موقع



وتعاني المرأة، التي تبلغ الآن 38 عامًا، من اضطراب هوية سلامة الجسم (BIID)، وهي حالة نادرة تجعل الأشخاص المولودين دون إعاقة يعتقدون أنه من المفترض أن يصابوا بواحدة.



وخلال مقابلة مع مجلة People، أوضحت السيدة شوبينغ كيف كانت تفكر في أن تصبح عمياء منذ أن كانت طفلة، وأوضحت: "عندما كنت في السادسة من عمري أتذكر أن التفكير في كوني كفيفة جعلني أشعر بالراحة".



وعندما كانت في سن المراهقة، اشترت السيدة شوبينغ عصا بيضاء وتعلمت قراءة طريقة برايل، وأصبحت تتقنها بحلول سن العشرين.



ثم في عام 2006، ادعت أنها وجدت طبيبًا نفسيًا - لكنها رفضت ذكر اسمه - الذي فهم حالتها ووافق عليها.



وقبل، سكب الطبيب منظف الصرف في عينيها بعد وضع قطرات مخدرة.



وقالت وهي تتذكر اللحظة التي تم فيها صب منظف المجاري في عينيها: "لقد كان الأمر مؤلمًا، كانت عيناي تدمعان وكان هناك بعض منظف المجاري ينزل على خدي ويحرق بشرتي. كل ما كنت أفكر فيه هو،" أنا سأصبح عمياء، سيكون الأمر على ما يرام.""



وقالت إنها انتظرت لمدة 30 دقيقة قبل الذهاب إلى المستشفى، حيث حاولوا مساعدتها ضد رغبتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الضرر قد حدث بالفعل، وعلى مدى الأشهر الستة التالية، تلاشى بصرها تدريجياً.

وأضافت: "كنت سعيدة للغاية، وشعرت أن هذا هو ما كان من المفترض أن أكون عليه". وقالت أيضًا: "لقد فقدت البصر عمدًا، لكنني لا أشعر أنه كان اختيارًا".

كشفت امرأة عن قرارها الجذري بصب منظف المجاري في عينيها بعد أن حلمت بأن تصبح عمياء منذ أن كانت طفلة.وفي التفاصيل، ولدت جويل شوبينغ، من ولاية كارولينا الشمالية، بصحة جيدة، ولكن في سن الـ 21 عامًا، أصبحت مهووسة بفقدان بصرها.وخلال إحدى المقابلات، زعمت أنها رأت طبيبًا نفسيًا وطلبت منه صب منظف المجاري في عينيها حتى تتمكن من تحقيق حلم حياتها.وقالت السيدة شوبينغ إنها انتظرت للحصول على رعاية طبية وأن الأطباء حاولوا إنقاذ بصرها لكنها فقدت بصرها تدريجياً وأصبحت الآن عمياء تماماً تقريباً، وفق ما نقل موقع مترو البريطاني وتعاني المرأة، التي تبلغ الآن 38 عامًا، من اضطراب هوية سلامة الجسم (BIID)، وهي حالة نادرة تجعل الأشخاص المولودين دون إعاقة يعتقدون أنه من المفترض أن يصابوا بواحدة.وخلال مقابلة مع مجلة People، أوضحت السيدة شوبينغ كيف كانت تفكر في أن تصبح عمياء منذ أن كانت طفلة، وأوضحت: "عندما كنت في السادسة من عمري أتذكر أن التفكير في كوني كفيفة جعلني أشعر بالراحة".وعندما كانت في سن المراهقة، اشترت السيدة شوبينغ عصا بيضاء وتعلمت قراءة طريقة برايل، وأصبحت تتقنها بحلول سن العشرين.ثم في عام 2006، ادعت أنها وجدت طبيبًا نفسيًا - لكنها رفضت ذكر اسمه - الذي فهم حالتها ووافق عليها.وقبل، سكب الطبيب منظف الصرف في عينيها بعد وضع قطرات مخدرة.وقالت وهي تتذكر اللحظة التي تم فيها صب منظف المجاري في عينيها: "لقد كان الأمر مؤلمًا، كانت عيناي تدمعان وكان هناك بعض منظف المجاري ينزل على خدي ويحرق بشرتي. كل ما كنت أفكر فيه هو،" أنا سأصبح عمياء، سيكون الأمر على ما يرام.""وقالت إنها انتظرت لمدة 30 دقيقة قبل الذهاب إلى المستشفى، حيث حاولوا مساعدتها ضد رغبتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الضرر قد حدث بالفعل، وعلى مدى الأشهر الستة التالية، تلاشى بصرها تدريجياً.وأضافت: "كنت سعيدة للغاية، وشعرت أن هذا هو ما كان من المفترض أن أكون عليه". وقالت أيضًا: "لقد فقدت البصر عمدًا، لكنني لا أشعر أنه كان اختيارًا".