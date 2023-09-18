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والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!
منوعات
2023-09-18 | 09:18
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والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!
والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!
توفي الطفل آرتشي بين ذراعي والديه في الساعات الأولى من عيد ميلاده الأول، بعد معركة مدمرة ضد الإنتان، وهو دخول الجراثيم الى مجرى الدم.
وعلى الرغم من ظهور علامات العدوى القاتلة على الطفل، إلا أن الأطباء لم يبلغوا عنها إلا بعد فوات الأوان، وفق موقع
"ذا صن"
.
وكانت عائلة آرتشي قد أحضرته إلى قسم الطوارئ بعد أن أصيب بحمى متقطعة لمدة يومين، وكان يتبول ويشرب كمية قليلة جداً من الماء.
كما بدأ ظهور طفح جلدي ناعم على ظهر الطفل الصغير وبطنه.
وكان تركيز الأطباء على جعل آرتشي يتبول، على الرغم من تدهور حالة الطفل وتزايد خموله.
وكتبت والدته: "شرحت للطبيب أن آرتشي لم يتصرف بهذه الطريقة من قبل عندما كان مريضاً. لقد أصيب بكوفيد عندما كان عمره أربعة أشهر وكان يعاني من كل الأعراض ، ولم أره بهذه الحالة من قبل".
ووجد تقرير عن رعاية آرتشي، تلقاه والداه بعد خمسة أشهر، أن الأطباء كان يجب أن يقضوا أربع ساعات فقط في محاولة جعل الطفل يتبول، كما هو الحال في البروتوكول القياسي، وليس 10 ساعات.
وكشف التقرير أن هناك أيضًا بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى أنه قد يكون مصابًا بالإنتان، ولكن لم يتم تحديد مسار لتأكيد ذلك أو علاجه، إلا بعد فوات الأوان.
وبعدها، بدأ يظهر طفح جلدي كثيف أزرق اللون على آرتشي، وبدت حالته تزداد سوءاً، فأصيب بسكتة قلبية.
وعلى الرغم من أن الأطباء تمكنوا من إعادة تشغيل قلب آرتشي، إلا أنه تعرض لسكتة قلبية مرتين أخريين.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قيل لوالدي آرتشي أن ابنهما يعاني من نوعين من فيروسات البرد الشائعة وعدوى بكتيرية تعرف باسم المجموعة A Streptococcus - المعروفة باسم Strep A، والتي تحولت إلى تعفن الدم.
ومع قول الأطباء إن آرتشي سيعاني من تلف شديد في الدماغ إذا نجا، وأنه قد يحتاج إلى بتر أطرافه بسبب نقص تدفق الدم، اضطر والديه إلى اتخاذ أصعب قرار، وايقاف الآلات الطبية عنه ليموت.
وطلبت الأم من الأطباء أن يبقى الطفل حياً لحين عيد ميلاده الأول.
وقالت: "في منتصف الليل، ملأت البالونات الغرفة بينما كنا نغني عيد ميلاد سعيد للمرة الأولى والوحيدة لآرتشي، محاطًا بأقرب أفراد عائلتنا. ثم احتضناه أنا وزوجي لننام معه للمرة الأخيرة قبل رحيله".
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