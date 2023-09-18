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مراهق اغتصب ابنة الـ8 سنوات ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفته... وبعد اطلاقه هذا ما فعله!

مراهق اغتصب ابنة الـ8 سنوات ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفته... وبعد اطلاقه هذا ما فعله!







وكان جاك دالزيل البالغ 19 عامًا، قد قام بتقييد الطفلة، وهاجمها مرارًا وتكرارًا، ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفت عن فعله، بحسب موقع



كما اعتدى المريض جنسيًا على ثلاثة أولاد تتراوح أعمارهم بين أربعة وعشرة أعوام خلال فترة الحكم التي استمرت عامين في مذرويل بالمملكة المتحدة.



ولكن الضحايا وأولياء أمورهم شعروا بالغضب بعد إطلاق سراح دالزيل بموجب إرشادات الإفراج المبكر التلقائي في منتصف فترة عقوبته البالغة ثلاث سنوات ونصف.



وقالت والدة الفتاة، البالغة من العمر الآن 12 عامًا، وابنها المعتدى عليه، البالغ من العمر الآن ثمانية أعوام: "لقد شعرت بالإحباط. ثلاث سنوات ونصف لم تكن طويلة بما فيه الكفاية. لقد تخلت ابنتي عن الحياة، ولم تخرج من المنزل منذ حادثة الاعتداء". خرج المراهق الذي اغتصب ابنة الثماني سنوات من السجن، بعد أن قضى أقل من عامين خلف القضبان.وكان جاك دالزيل البالغ 19 عامًا، قد قام بتقييد الطفلة، وهاجمها مرارًا وتكرارًا، ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفت عن فعله، بحسب موقع "ذا صن" كما اعتدى المريض جنسيًا على ثلاثة أولاد تتراوح أعمارهم بين أربعة وعشرة أعوام خلال فترة الحكم التي استمرت عامين في مذرويل بالمملكة المتحدة.ولكن الضحايا وأولياء أمورهم شعروا بالغضب بعد إطلاق سراح دالزيل بموجب إرشادات الإفراج المبكر التلقائي في منتصف فترة عقوبته البالغة ثلاث سنوات ونصف.وقالت والدة الفتاة، البالغة من العمر الآن 12 عامًا، وابنها المعتدى عليه، البالغ من العمر الآن ثمانية أعوام: "لقد شعرت بالإحباط. ثلاث سنوات ونصف لم تكن طويلة بما فيه الكفاية. لقد تخلت ابنتي عن الحياة، ولم تخرج من المنزل منذ حادثة الاعتداء".