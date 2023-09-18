ثبتها زوجها على الأرض وحلق شعرها ثم قضم أذنها واغتصبها... هربت عارية وتفاصيل ما حصل معها مرعبة! (صور)

ثبتها زوجها على الأرض وحلق شعرها ثم قضم أذنها واغتصبها... هربت عارية وتفاصيل ما حصل معها مرعبة! (صور)







وكشفت بريتاني كراولي، من واشنطن، أنها تعرضت للضرب، وقضم جزء من أذنها، واغتصبها كول بيترز البالغ من العمر 36 عامًا مرات عدة عندما كانت فاقدة للوعي.



وأُدين بيترز بمحاولة القتل، وتهمتين بالاغتصاب، وضبط النفس الجنائي، والترهيب والعنف المنزلي الذي تسبب في إصابة خطيرة قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.



الآن، بريتاني، 32 عامًا، تتحدث بشجاعة لرفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي ولمساعدة الناجيات الأخريات، وفق ما نقل موقع



وكانت بريتاني تعرف بيترز، الذي عاش في داكوتا الشمالية، منذ المدرسة، لكن لم يتواصلا مرة أخرى إلا في آذار 2018 عبر فيسبوك.



وبدأ الزوجان في إجراء مكالمات فيديو كل يوم وسرعان ما وقعا في الحب.



وقالت بريتاني: "على الرغم من أننا عشنا في ولايتين مختلفتين، إلا أنني لم أشعر قط بهذا القرب من أي شخص. "



في تشرين الثاني من ذلك العام، التقى الثنائي في لاس فيغاس وانتهى بهما الأمر بعقد قرانهما.



ثم اتخذ العروسان خطوة للانتقال للعيش مع بريتاني التي قالت: "في غضون أسابيع، بدأ كول في التغيير".



وفي كانون الأول، ذهب الثنائي إلى حفلة، ولكن بمجرد عودتهما إلى المنزل، اتهم بيترز بريتاني بمغازلة رجال آخرين.



لقد حطم هاتفها وثبتها على الأرض وحلق شعرها.



وأوضحت بريتاني: "حاولت إيقافه لكنه كان غاضبًا لذا بقيت صامتة... لا يسعني إلا أن أتساءل أين ذهب زوجي المحب وما الذي كان قادرًا على فعله أيضًا".



بعد ثلاثة أيام، صرخ بيترز في وجه عامل سوبر ماركت لأنه اقترب كثيرًا من بريتاني أثناء رحلة تسوق.



وكشفت: 'لقد شعرت بالحرج الشديد. في المنزل، ظل كول يتمتم: "سأقتلها"... لقد كنت مرعوبة لذلك ذهبت إلى السرير وحاولت تجاهله. لكن فجأة، لكمني على وجهي. لقد ثقب سني شفتي وكان هناك دم في كل مكان."



اختبأت بريتاني تحت السرير، لكن بيترز رفع السرير وضربها بشكل متكرر.



ثم وعد بيترز بعدم اببيذائها بعد الآن، لذا زحفت خارج مخبئها فقط لكي يلكمها زوجها من جديد على رأسها ويدوس على رقبتها."



وقالت بريتاني: "لقد صرخ قائلا "استعدي للموت الليلة"، وبعد ذلك أصبح كل شيء أسود".



وتابعت: "لقد هزني كول لأستيقظ، فقط ليواصل ضربي. لقد فقدت حساب عدد المرات التي فقدت فيها الوعي."



ثم قام بيترز بسحب بريتاني إلى الحمام لتنظيف الدم قبل اغتصابها.



تتذكر بريتاني: "كنت ضعيفة جدًا، ولم أتمكن من المقاومة. ظننت أنني سأموت.".



استمر المعتدي في ضرب بريتاني، حتى المرة الأخيرة، عندما اقتربت منها واغتصبها مرة أخرى.



أخبرها بيترز أنها ستموت قبل أن يشبك أسنانه حول أذنها ويمزق قطعة من الجلد.



وقالت بريتاني: "ثم هددني بقطع ساقي... بطريقة ما، تمكنت من الوقوف على قدمي والركض خارجًا نحو شاحنة كول.... لحسن الحظ، لقد تركت المفاتيح في مفتاح التشغيل، وأسرعت بعيدًا. كشفت امرأة تفاصيل مروعة عن هجوم وحشي تعرضت له على يد زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.وكشفت بريتاني كراولي، من واشنطن، أنها تعرضت للضرب، وقضم جزء من أذنها، واغتصبها كول بيترز البالغ من العمر 36 عامًا مرات عدة عندما كانت فاقدة للوعي.وأُدين بيترز بمحاولة القتل، وتهمتين بالاغتصاب، وضبط النفس الجنائي، والترهيب والعنف المنزلي الذي تسبب في إصابة خطيرة قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.الآن، بريتاني، 32 عامًا، تتحدث بشجاعة لرفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي ولمساعدة الناجيات الأخريات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت بريتاني تعرف بيترز، الذي عاش في داكوتا الشمالية، منذ المدرسة، لكن لم يتواصلا مرة أخرى إلا في آذار 2018 عبر فيسبوك.وبدأ الزوجان في إجراء مكالمات فيديو كل يوم وسرعان ما وقعا في الحب.وقالت بريتاني: "على الرغم من أننا عشنا في ولايتين مختلفتين، إلا أنني لم أشعر قط بهذا القرب من أي شخص. "في تشرين الثاني من ذلك العام، التقى الثنائي في لاس فيغاس وانتهى بهما الأمر بعقد قرانهما.ثم اتخذ العروسان خطوة للانتقال للعيش مع بريتاني التي قالت: "في غضون أسابيع، بدأ كول في التغيير".وفي كانون الأول، ذهب الثنائي إلى حفلة، ولكن بمجرد عودتهما إلى المنزل، اتهم بيترز بريتاني بمغازلة رجال آخرين.لقد حطم هاتفها وثبتها على الأرض وحلق شعرها.وأوضحت بريتاني: "حاولت إيقافه لكنه كان غاضبًا لذا بقيت صامتة... لا يسعني إلا أن أتساءل أين ذهب زوجي المحب وما الذي كان قادرًا على فعله أيضًا".بعد ثلاثة أيام، صرخ بيترز في وجه عامل سوبر ماركت لأنه اقترب كثيرًا من بريتاني أثناء رحلة تسوق.وكشفت: 'لقد شعرت بالحرج الشديد. في المنزل، ظل كول يتمتم: "سأقتلها"... لقد كنت مرعوبة لذلك ذهبت إلى السرير وحاولت تجاهله. لكن فجأة، لكمني على وجهي. لقد ثقب سني شفتي وكان هناك دم في كل مكان."اختبأت بريتاني تحت السرير، لكن بيترز رفع السرير وضربها بشكل متكرر.ثم وعد بيترز بعدم اببيذائها بعد الآن، لذا زحفت خارج مخبئها فقط لكي يلكمها زوجها من جديد على رأسها ويدوس على رقبتها."وقالت بريتاني: "لقد صرخ قائلا "استعدي للموت الليلة"، وبعد ذلك أصبح كل شيء أسود".وتابعت: "لقد هزني كول لأستيقظ، فقط ليواصل ضربي. لقد فقدت حساب عدد المرات التي فقدت فيها الوعي."ثم قام بيترز بسحب بريتاني إلى الحمام لتنظيف الدم قبل اغتصابها.تتذكر بريتاني: "كنت ضعيفة جدًا، ولم أتمكن من المقاومة. ظننت أنني سأموت.".استمر المعتدي في ضرب بريتاني، حتى المرة الأخيرة، عندما اقتربت منها واغتصبها مرة أخرى.أخبرها بيترز أنها ستموت قبل أن يشبك أسنانه حول أذنها ويمزق قطعة من الجلد.وقالت بريتاني: "ثم هددني بقطع ساقي... بطريقة ما، تمكنت من الوقوف على قدمي والركض خارجًا نحو شاحنة كول.... لحسن الحظ، لقد تركت المفاتيح في مفتاح التشغيل، وأسرعت بعيدًا.

لكنني كنت عارية وبالكاد أستطيع الرؤية لأن عيناي كانتا متورمتين ومغمضتين."



لحسن الحظ، قام ضابط شرطة، الذي لاحظ أن بريتاني تجاوزت الإشارة الحمراء، بإيقافها.



وعندما رأى جسدها المتضرر، اتصل بسيارة إسعاف، والتي ظهرت بعد فترة وجيزة ونقلتها إلى مستشفى ويليستون، داكوتا الشمالية.



هناك، قام الأطباء بخياطة أذنها وشفتها قبل إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لها، والذي أظهر أن بريتاني تعاني من نزيف في الدماغ وانفجرت جميع الأوعية الدموية في عينيها.



وقالت: "إنتفخت عيناي مغمضتين أياماً. لم أتمكن من فعل أي شيء وتم إبقائي على المهدئات لأنني كنت أشعر بألم شديد."



أمضت بريتاني ثمانية أيام في المستشفى قبل خروجها.



وذهبت لتعيش مع صديق لها في واشنطن، وقالت بصراحة: "على مدى الأشهر القليلة التالية، تلاشت كدماتي، وبدأ شعري ينمو مرة أخرى... لكنني كنت ممزقة".



وفي الوقت نفسه، تم القبض على بيترز لكنه نفى التهم الموجهة إليه.



وسافرت بريتاني إلى داكوتا الشمالية لحضور المحاكمة وقدمت شهادتها بشجاعة.



وفي تشرين الأول 2021، أُدين بيترز بمحاولة القتل، وتهمتي اغتصاب، وتقييد إجرامي، وترويع، وعنف منزلي تسبب في إصابة خطيرة في محكمة مقاطعة ويليامز الجزئية.



وفي شباط 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.



وأوضحت بريتاني: "لم يتحمل كول أي مسؤولية عما حدث في تلك الليلة... الآن، أعاني من الرعب الليلي وأستيقظ على صرخاتي ولكني أبذل قصارى جهدي. "



واختتمت حديثها قائلة: "إن التأثير العاطفي الذي أحدثه هجوم كول عليّ لا يقل سوءًا عن الآثار الجسدية... في معظم الأيام، أشعر بالخدر. لكن يجب أن أؤمن بأن الأمور سوف تتحسن... العنف المنزلي وباء يجب معالجته."