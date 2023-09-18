سيدة تتحدث عن رغبتها بخوض "علاقة مفتوحة" مع زوجها... ولكن!

أعلنت سيدة لموقع "ذا صن" البريطاني أنها متحمسة جداً لفكرة اقتراح على زوجها أن تصبح لديهما "علاقة مفتوحة"، وذلك لاكتشاف ما سيكون عليه ممارسة الجنس مع رجال آخرين.

وتحدثت في التفاصيل عن هذه الفكرة الّتي تجول في خلدها، قائلةً إنها عاشت هذه التجربة فقط مع زوجها طوال حياتها، مضيفةً "أنا في حاجة ماسة لخوض التجربة الجنسية مع رجال آخرين، لكنني لا أريد تدمير زواجي".

وتابعت: "عمري 27 عامًا وزوجي 30 عامًا. التقينا عندما كنت في الـ17 وتزوجنا عندما كنت أبلغ من العمر 22 عامًا".

وأكملت حديثها بالقول "أنا أعشقه والجنس الّذي نمارس جيد جداً، لكن أتساءل هل يمكن أن يكون أفضل مع شخص آخر؟ وحتى لو لم يكن أفضل، سيكون مختلفا".

وأوضحت السيدة الّتي لم يُذكر اسمها، أنها بدأت تتخيّل رجال آخرين عندما تحدث معها أحدهم في مقهى.

وفي المرة التالية التي مارست فيها الجنس مع زوجها، تخيلت أنه هو الرجل الآخر (الّذي التقت به) ما أدّى إلى استمتاعها أكثر في خلال الجماع.

ومنذ ذلك الحين، وجدت نفسها تغازل الرجال. وقالت: "لا أريد الانفصال عن زوجي، ولكن هل من المؤكد أن العلاقة المفتوحة ستكون الحل الأمثل لنا؟".

ونصحت السيدة الأشخاص أو النساء بالتحديد اللواتي يردن خوض تجربة "العلاقة المفتوحة" مع الزوج أن يتأكّدن من مناقشة الموضوع بوضوح ووعي مع الزوج والموافقة على قواعد معينة.