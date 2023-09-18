نهاية مأساوية لطفل... دخلت عدوى نادرة إلى أنفه أثناء اللعب في حديقة عامة!

توفي طفل صغير عُرف "بابتسامة المضيئة" بطريقة مأساوية، ولك بعد إصابته بعدوى نادرة مميتة بعدما لعب في حديقة للأطفال.

ويُرجح أن يكون الطفل البالغ من العمر 16 شهراً، قد أصيب بالنيغلرية الدجاجية أثناء السباحة مع الأصدقاء، وتصيب الشخص عندما يدخل الماء الذي يحتوي على الأميبا الجسم عن طريق الأنف، ثم تنتقل الأميبا عبر الأنف إلى الدماغ.

والطفل مايكل ألكسندر، من ليتل روك، أركنساس، هو الشخص الخامس الذي توفي بسبب المرض في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.

ويُخشى أن يكون الطفيل قد سبح في أنفه بينما كان يلعب في الماء في نادي ليتل روك الريفي بالولايات المتحدة.

وقال مسؤولو الصحة إن العدوى، التي تم تأكيدها من خلال الاختبارات المعملية، كانت على الأرجح ناجمة عن الساحة الّتي تُرش فيها المياه للعب.

وأدّت هذه العدوى الفتاكة إلى مقتل مايكل في مستشفى أركنساس للأطفال في 4 أيلول.