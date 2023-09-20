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تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!

تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!







وسألت العروس البالغة 27 عاماً عما إذا كانت مخطئة في ترك حفل زفافها فجأة، بعد أن قام زوجها بتحطيم الكعكة في وجهها أمام جميع المدعويين، وفق موقع



وكان زوجها يعتبر مقاطع فيديو تحطيم الكعك مضحكة، إلا أنها طلبت منه ألا يفعل ذلك لها كونها لا تحبذ هذا التقليد، وذلك بسبب اصابتها بجرح في جبهتها ونزيف حاد في سن الـ 17، عندما دفعت والدتها وجهها في كعكة عيد ميلادها.



وكانت هذه الحادثة التي تكررت في يوم زفافها كفيلة بجعلها تترك حفل الزفاف، خصوصاً وأنها حذرت عريسها من ردّ فعلها مسبقاً، لكنه لم يبالي.



وكتبت العروس: "كان من المفترض أن يكون هذا أسعد يوم في حياتنا، لكنه أحرجني أمام الجميع بسبب مقلب كان يعلم أنني أكرهه. وليس هذا فحسب، بل أفسد كعكة بقيمة 500 دولار، وأفسد مكياجي وشعري والجزء العلوي من فستاني". زعمت عروس مجهولة الهوية على موقع Reddit أنها تعرضت لحادثة تم فيها تحطيم كعكة زفافها، ما أدّى إلى دمار الحفل.وسألت العروس البالغة 27 عاماً عما إذا كانت مخطئة في ترك حفل زفافها فجأة، بعد أن قام زوجها بتحطيم الكعكة في وجهها أمام جميع المدعويين، وفق موقع "فوكس نيوز" وكان زوجها يعتبر مقاطع فيديو تحطيم الكعك مضحكة، إلا أنها طلبت منه ألا يفعل ذلك لها كونها لا تحبذ هذا التقليد، وذلك بسبب اصابتها بجرح في جبهتها ونزيف حاد في سن الـ 17، عندما دفعت والدتها وجهها في كعكة عيد ميلادها.وكانت هذه الحادثة التي تكررت في يوم زفافها كفيلة بجعلها تترك حفل الزفاف، خصوصاً وأنها حذرت عريسها من ردّ فعلها مسبقاً، لكنه لم يبالي.وكتبت العروس: "كان من المفترض أن يكون هذا أسعد يوم في حياتنا، لكنه أحرجني أمام الجميع بسبب مقلب كان يعلم أنني أكرهه. وليس هذا فحسب، بل أفسد كعكة بقيمة 500 دولار، وأفسد مكياجي وشعري والجزء العلوي من فستاني".