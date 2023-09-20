جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!

جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!



قررت السلطات القضائية في مصر تمديد حبس شاب في محافظة بورسعيد لمدة 15 يوماً، بعد اتهامه بذبح شقيقته في الشارع عقب اعتراضه على خطبتها.



ويُذكر أن الشرطة وجدت الفتاة البالغة 25 عاماً، غارقة في دمائها، ومذبوحة من رقبتها ومطعونة بظهرها.



وتبيّن أن شقيق الضحية، محمد نبيل، البالغ 22 سنة، عاطل عن العمل. وكان قد اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب اعتراضه على خطبة شقيقته من أحد الأشخاص ورفضها فسخ الخطبة.



كما أن عائلة المتهم كانت قد طردته من المنزل منذ فترة، نظراً لسوء سلوكه وكثرة مشاكله.