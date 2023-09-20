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مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!

منوعات
2023-09-20 | 06:38
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مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!
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مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!

مراهق يقتل والدته ويعتدي على حبيبها...اليكم تفاصيل الحادثة!

اتُهم مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا من ريفرفيو بولاية فلوريدا، بإطلاق النار على والدته، مما أدى إلى مقتلها وإصابة حبيبها.

وبحسب الشرطة، يواجه المراهق تهم جناية القتل من الدرجة الثانية بسلاح، ومحاولة القتل العمد من الدرجة الأولى بسلاح ناري، والاعتداء المشدد بسلاح مميت.

ويُزعم أنه حين وصول الشرطة لمكان الحادثة، صوب الصبي سلاحًا ناريًا إلى رأسه، مهددًا بالانتحار، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وأعقب ذلك مفاوضات استمرت 16 دقيقة، أطلق خلالها رجال الشرطة مقذوفًا غير مميت على الصبي لمنعه من الوصول إلى البندقية مرة أخرى. ثم تم احتجازه.

ثم استجابت الشرطة لمكالمة بشأن رجل فر من منزله بعد إطلاق النار عليه خمس مرات في الجذع واليدين والوجه.

 وتم التعرف على الضحية على أنه صديق والدة المشتبه به.

وتم اكتشاف جثة والدة المشتبه به بالقرب من منزلها.

ومن المرجح أن الشاب كان قد أطلق النار على صديق والدته قبل أن يقتل والدته، بعد مشاجرة بينهم. 

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