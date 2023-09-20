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قتل جاره بالرصاص لاقترابه من ملكيته...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-20 | 07:08
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قتل جاره بالرصاص لاقترابه من ملكيته...وهذه التفاصيل!
قتل جاره بالرصاص لاقترابه من ملكيته...وهذه التفاصيل!
يُزعم أن رجلاً يبلغ من العمر 78 عامًا أطلق النار على جاره، بينما كان الضحية يقوم بقص أشجاره على طول خط الملكية المشتركة، في فلوريدا، وفقًا لموقع
"ميرور"
.
وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادثة، وتم القاء القبض على المجرم.
وأخبر ادوار دروزولوفسكي المحققين أنه طلب من براين الخروج من ملكيته الخاصة، فأجابه الأخير: "اهتم بشؤونك".
وبعدها، لوّح دروزولوفسكي ببندقيته لبراين، وهدد بإطلاق النار عليه إذا لم يبتعد عن السياج.
وكان السلاح الناري يحتوي على 6 طلقات في الأسطوانة، لكنه يبقي الأولين فارغين لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويُذكر أن براين سمع صوت البندقية في المرة الاولى، واستمر في التقدم نحو جاره، فضغط المتهم على الزناد للمرة الثانية، وأصاب براين.
وعثرت الشرطة على سكينين مع جثة براين، بحسب وثائق المحكمة.
وقال إدوارد، مدعيًا الدفاع عن النفس، إنه قتل براين لأنه كان خائفًا مما قد يفعله به أثناء اصراره على الاقتراب منه.
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