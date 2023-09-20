شبيهة بإلهة هندوسية... ولادة طفلة في الهند مع 26 إصبعاً! (صور)

وُلدت طفلة في الهند مع سبعة أصابع في كل يد وستة أصابع في كل قدم، حيث أعلن الأطباء أنها مُصابة بحالة وراثية غريبة جعلتها تُشبه إلهة هندوسية.

ولدى الفتاة الصغيرة، التي ولدت في مستشفى في بهاراتبور بولاية راجاستان شمال الهند، 26 إصبعاً في المجمل.

وعبّرت عائلة الطفلة عن شعورها بالسعادة كونها "نسخةً" عن الإلهة دولاغاره ديفي، والّتي يقع معبدها بالقرب من المكان الذي ولدت فيه الفتاة.

وقال الدكتور بي إس سوني، وهو طبيب في المستشفى التي ولدت فيها الطفلة: "ليس هناك أي خطر على الطفلة، ولكنه من الواضح أنها وُلدت هكذا بسبب شذوذ وراثي. وبالتالي، فإن الفتاة تتمتع بصحة جيدة تمامًا".

ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كانت عائلة الفتاة تخطط لإجراء عملية جراحية للطفلة المولودة حديثًا لتقليل عدد الأصابع لديها.